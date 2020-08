Skládací Pixel od Googlu? Zřejmě dorazí koncem roku 2021

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

V tomto týdnu jsme po dlouhém čekání přeci jen dočkali představení Pixelu 4a od Googlu, který zaujme slušnou výbavou, cenou i nijak přerostlými rozměry. Ještě do konce roku by měl Google představit Pixel 5 a 5 XL. Server 9to5google.com se však dostal k internímu dokumentu, který poodhalil plány na rok 2021.

Již víme, že Google chystá Pixel 5a, který by kvůli zdržení letošního modelu měl dorazit poměrně brzy. V dokumentu se objevuje termín 2. čtvrtletí roku 2021. Zajímavěji působí další tři zařízení, která mají prozatím jen pracovní označení: „raven“, „oriole“ a „pas“. První dva názvy by mohly odkazovat na Pixel 6 (XL), čemuž nasvědčuje pravděpodobné představení ve 4. čtvrtletí roku 2021. Za pozornost však stojí přístroj s označením „pas“, u nějž je uvedeno, že se jedná o skládací zařízení. I to by se mělo ukázat v posledním kvartále příštího roku, a stát se tak zřejmě prvním Pixelem s ohebným displejem.