Síť Find My Device od Googlu je příliš bezpečná. Bohužel na úkor funkčnosti

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

V září spuštěná platforma Find My Device neboli Najdi moje zařízení nabrala oproti konkurenční platformě od Applu výrazné zpoždění, přesto prozatím nedostála očekávání uživatelů. Na začátku spuštění byly k dispozici chytré přívěsky dvou společností využívající platformu, a to Pebblebee a Chipolo. Chvíli poté, co se přívěsky dostaly na trh, si však uživatelé začali stěžovat, že síť nefunguje příliš dobře.

Zbytečný důraz na soukromí ve výchozím nastavení?

Nasnadě je podle všeho nastavení této platformy, především pak funkčnost pouze v místech s vysokou návštěvností. Google na stížnosti uživatelů odpovídá, že se nejedná o chybu, nýbrž o vlastnost. Systém byl podle Googlu navržen pro maximální ochranu soukromí, nevýhodou tohoto přístupu však je, že v oblastech, které nejsou vysoce frekventované, nemusí chytré přívěsky vůbec nahlásit svou polohu.

V případě, že například zaparkujete váš vůz na méně frekventovaném parkovišti na okraji města, nemusíte obdržet vůbec žádnou informaci od (ve voze umístěného) přívěsku o tom, kde se vůz nachází, respektive, že stále stojí na stejném parkovišti. V situaci, kdy na méně frekventovaném místě ztratíte například klíčky či jiné cennosti, zase musíte spoléhat na to, že tudy projde dostatečné množství osob využívajících zmíněnou platformu, navíc musí mít aktivovaný Bluetooth a povolené lokační služby.

Ve výchozím nastavení k trackování dochází právě jen ve vysoce frekventovaných místech.

Problémem rovněž je, že Google na google.com přesně nespecifikuje, co vlastně považuje za oblast „s vysokou frekvencí návštěv“. Ve výsledku je tak AirTag či chytrý přívěsek využívající platformu od Applu v tuto chvíli schopnější než chytré přívěsky pracující v síti Googlu.

Uživatelskou zkušenost by mohlo změnit nastavení toho, jak funguje síť od Googlu, což je uživatelsky možné, avšak ve výchozím nastavení k trackování dochází právě jen ve vysoce frekventovaných místech. Paradoxní na celé situaci je, že Google tak na jedné straně vyzdvihuje vyšší úroveň soukromí díky tomuto (výchozímu) nastavení, na straně druhé uživatele vybízí k tomu, aby si nastavení změnili na fungování i v méně frekventovaných oblastech, čímž by se fungování celé sítě zlepšilo. Řešení by přitom mohlo být relativně jednoduché: výchozí nastavení upravené tak, aby síť fungovala co nejlépe a byla schopná efektivně lokalizovat zařízení v síti s možností přepnutí režimu na současné výchozí nastavení, tj. na lokalizaci pouze na místech s vysokou frekvencí. V případě, že dojde k manuální změně na vyhledávání kdekoliv (v jakkoliv frekventovaných lokalitách), totiž stále platí, že majorita přívěsků bude využívat výchozí nastavení.