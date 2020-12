Senioři dostanou od Nadace Vodafone tablet či chytrý telefon i kurz, jak je využít

Fotografie: pixabay.com

Sbírka, o které Vodafone informuje v tiskové zprávě, byla zároveň začátkem nového dlouhodobého programu Nadace Vodafone, který se zaměří na digitální vzdělávání starších lidí. Jeho cílem bude dát co nejvíce seniorům možnost najít vztah k novým technologiím a naučit se využívat je pro vlastní zábavu, pro kontakt s rodinou či přáteli i nalezení nových koníčků.

Štědrost kolegů i vedení o svátku dárcovství

Ke svátku dobrovolnictví a dárcovství se společnost Vodafone připojila počtvrté v řadě. Oproti předchozím letům byla ale letošní pomoc koncentrovaná pouze na jedno téma – „Pomoc osamělým seniorům“. Do firemní sbírky se zapojili zaměstnanci napříč celým Českem, od techniků přes prodejce až po vedení společnosti. 308 dárců přispělo částkou 164 956 Kč. Tu Nadace Vodafone již tradičně zdvojnásobila a celkový obnos ve výši 329 912 Kč použije na zajištění chytrých telefonů, tabletů, připojení a kurzu digitálních vědomostí pro celkem 80 seniorů.

„Naši kolegové a kolegyně dobrovolně pomáhali už při jarní vlně koronavirové pandemie. Bylo pro nás proto obrovskou výzvou oslovit a motivovat je k pomoci znovu a v době, kdy se osobně nepotkáváme, ale podařilo se. I díky velké motivaci od celého vedení společnosti. Ze zpětné vazby od kolegů přitom vidíme, že jim je toto téma blízké a že se v něm chtějí angažovat. Nejspíš i proto, že sami v rodinách mají zkušenosti, jak pouhý video hovor s osamělým členem rodiny může dělat skoro až zázraky,“ říká Jolana Hájková, programová manažerka Nadace Vodafone odpovědná za firemní dobrovolnictví.

Věk nesmí být překážkou na cestě k technologiím

Vodafone se dlouhodobě snaží o začlenění všech skupin do společnosti prostřednictvím digitalizace, a tedy i seniorů. Jeho nadace proto nyní ve spolupráci s projektem SenSen vytipuje vhodné zájemce, kteří by o technologie a práci s nimi měli zájem. „Už během jarní vlny pandemie jsme mezi seniory registrovali velký zájem o využívání chytrých telefonů, především pro udržování kontaktu s rodinou a ne všem požadavkům jsme mohli vyhovět. Velmi proto vítáme tuto aktivitu Vodafonu a jeho nadace a těšíme se, že společně pomůžeme seniorům, kteří o technologie měli zájem, ale zatím se na ně nedostalo,“ říká k nové spolupráci Lucie Nekvasilová, mluvčí Senzačních Seniorů.

Jen darovat přístroj ale nestačí. I na to myslela firemní sbírka. Seniorům proto poskytne nejen připojení, ale nabídne i úvodní školení, jehož obsahem bude mimo jiné to, jak telefon ovládat a jak se spojit s rodinou. „Senioři mají velkou chuť a motivaci učit se používat nové technologie a služby. Mají trochu nevýhodu, že jim občas déle trvá se něco naučit, a to většinou z důvodů respektu a strachu z toho, že si své zařízení rozbíjí nebo budou muset něco platit. Často se také nemají koho zeptat nebo se stydí požádat o pomoc své blízké. Rodina to může vysvětlit jednou či dvakrát, ale z našich zkušeností víme, že pro seniory je velmi důležité trpělivé a pravidelné opakování. Mnohdy stačí i pocit, že se mají na koho obrátit. Jsem velmi rád, že se můžeme zapojit do tohoto projektu a aktivně pomoci s prvním nastavením a používáním jejich zařízení,“ říká Tomáš Hubálek z organizace Moudrá Sovička, která se specializuje na vzdělávání seniorů a zajistí vzdělávací část projektu.

A co na to samotní senioři? „V dnešní době, kdy jsme kvůli koronaviru odstřiženi od přátel a rodiny, si už vůbec nedovedu představit život bez chytrého telefonu,“ říká paní Helena a dodává: „Mezi mými přáteli mám ale i takové, kteří si chytrý telefon nemohou dovolit a i kdyby mohli, tak se nemají kde ho naučit používat. A s tím pomůže právě Moudrá Sovička,“ doplňuje paní Helena, která již kurzem prošla.

Sbírka telefonů v prodejnách Vodafone do konce ledna

Kromě darování 80 přístrojů, na jejichž pořízení přispěli zaměstnanci Vodafonu, vyzývá společnost k pomoci také širokou veřejnost. Až do konce ledna je možné ve všech prodejnách Vodafonu darovat nepoužívaný, ale stále funkční chytrý telefon pro osamělé seniory. Není nutné, aby měl kompletní příslušenství. Nabíječku a případně další doplňky dodá Nadace Vodafone. Telefony následně poputují k seniorům.

„Přístroje je možné odevzdávat až do konce ledna, a to z toho důvodu, že nemálo našich zákazníků mění přístroje právě o Vánocích. My bychom si proto přáli, aby v takovém případě neputoval původní telefon do skříně, ale aby našel druhý život a uplatnění právě díky naší sbírce na pomoc seniorům,“ dodává Zuzana Holá, ředitelka korporátní komunikace a udržitelnosti Vodafonu, která je také odpovědná za řízení Nadace Vodafone.

Zaměstnanci jako dobrovolníci

Zaměření dárcovské sbírky není ojedinělou akcí na podporu seniorů. Na příští rok chystá Nadace Vodafone bezplatný program digitálního vzdělávání seniorů pro širokou veřejnost napříč Českem. Účastnit se bude moci každý majitel chytrého telefonu, bez ohledu na svého operátora. Jako školitelé se zapojí i sami zaměstnanci. „Pandemie koronaviru seniorům názorně ukázala, jak mohou být technologie užitečné i pro ně samotné, i když si do té doby mysleli, že je třeba nepotřebují. Proto připravujeme nový dlouhodobý vzdělávací program, který odstartujeme začátkem příštího roku,“ nastiňuje další plány pomoci Nadace Vodafone Jolana Hájková.