Senioři dostanou od Vodafonu neomezené volání zdarma

Fotografie: pixabay.com

Už ve své rozšířené jarní nabídce pomáhal Vodafone cíleně jednotlivým skupinám zákazníků vyrovnat se s dopady koronavirové pandemie a od té doby svou nabídku neustále přizpůsobuje jejich novým potřebám. Vzhledem k současné náročné situaci se ale rozhodl pro další adresnou pomoc, o čemž informuje v tiskové zprávě. Přes platformu Česko.Digital poskytne 500 rodin, pro které je aktuální on-line výuka finančně těžko zvládnutelná, bezplatné neomezené pevné internetové připojení a rodiny vybaví modemem s Wi-Fi pokrytím.

@Vodafone_CZ pomáhá i teď. Darujeme neomezené pevné připojení a modem s Wi-Fi pokrytím na půl roku 500 rodin, které nemohou svým dětem poskytnout on-line výuku. Díky @CeskoDigital a @evapavlikova za dodání tam, kde je pro vzdělávání dětí nejvíc potřeba. https://t.co/wYsiK4dJtQ pic.twitter.com/pJN4o5RcFH — Zuzana Holá (@ZuzanaHola) October 19, 2020

„Současná situace může negativně prohlubovat rozdíly mezi jednotlivými žáky, protože s ohledem na finanční situaci řady rodin je i spousta dětí, které k on-line výuce a vůbec formám distančního vzdělávání nemají přístup. My se dlouhobě snažíme o to, aby výhod digitalizované společnosti mohli využívat všichni. Školní vzdělávání je klíčovou výbavou do života, proto chceme dětem v rodinách, které nemají takové možnosti, pomoci držet krok i v této složité době a poskytneme 500 z nich připojení na následujícího půl roku zdarma,“ říká Petr Dvořák, generální ředitel společnosti Vodafone Czech Republic.

Zmíněné rodiny získají zdarma pevné připojení včetně Wi-Fi modemu a uvedený půlrok vyřeší online výuku nejen nyní, ale i v případě, že bude nutná dlouhodoběji. Rodiny přitom nebude vybírat Vodafone, ale Česko.Digital ve spolupráci s neziskovými organizacemi a sociálními službami v celé zemi.

„Posláním naší organizace expertních dobrovolníků Česko.Digital je dělat Česko lepším místem k životu. Pomáhat se vzděláváním je investicí do budoucnosti nás všech. S naším projektem Učíme online jsme s našimi spolupracující organizacemi darovali více než 1 000 počítačů. Máme velkou radost, že zmiňovaná podpora míří do všech potřebných rodin bez rozdílu a dlouhodobé připojení k internetu rodina využije pro distanční výuku, doučování nebo k dalšímu vzdělávání,“ doplňuje provozní ředitelka organizace Česko.Digital, Eva Pavlíková.

Neomezené volání pro seniory

Vodafone však myslí i na další skupinu lidí, kteří se v současné době potýkají s nedobrovolnou izolací – na seniory. Všem svým zákazníkům, kteří využívají tarif Tarif 60+, firma proto zdarma vylepšuje nabídku. K dispozici budou mít až do konce ledna 2021 neomezené volání do všech sítí v Česku.

Podpora aplikace eRouška

Vodafone se snaží pomáhat v boji proti šíření koronaviru také ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví. Před týdnem rozeslal na základě žádosti hlavní hygieničky ČR na více než 2,5 milionu čísel chytrých mobilních telefonů SMS s výzvou k používání aplikace eRouška.

Navíc se operátor rozhodl podpořit aktivní využívání aplikace. Nově Vodafone nebude účtovat zákazníkům spotřebovaná mobilní data, která aplikace eRouška využije. „Rozhodnutí, zda používat aplikaci eRouška, je na každém znás. My pro její používání nechceme klást žádné další bariéry, a proto nebudeme účtovat data, která aplikace spotřebovává,“ doplňuje Petr Dvořák.

Pomoc hygienikům má ještě jiný rozměr: společně s partnerem ATODA Telemarketing poskytl Vodafone ministerstvu zdravotnictví 40 lidí na podporu trasování.

Ani firmy a veřejná správa nejdou stranou

Pokud jde o firemní zákazníky nebo zákazníky z řad institucí, Vodafone si uvědomuje, že i pro ně je současná situace často složitá. Reaguje proto individuálními zvýhodněnými nabídkami, které řeší potřeby nejen jednotlivých firem, ale také například veřejné správy nebo škol. Obecně jde přitom o podporu projektů se sociálním a podobně prospěšným podtextem, konkrétně třeba o podporu distanční výuky.