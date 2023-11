SAZKAmobil spouští služby VoLTE a VoWiFi. V nabídce má i vánoční balíčky

Fotografie: SAZKAmobil

SAZKAmobil spouští jako jeden z prvních virtuálních operátorů na českém trhu služby VoLTE a VoWiFi. Obě služby – volání v LTE síti i volání přes Wi-Fi síť – jsou dostupné všem zákazníkům. Navíc pro konec roku 2023 si SAZKAmobil připravil pro nové i stávající zákazníky atraktivní akce.

SAZKAmobil spouští provoz dvou technologií VoLTE a VoWiFi. „Služby Voice over LTE (VoLTE) a Voice over Wi-Fi (VoWiFi) umožní všem našim zákazníkům, kteří vlastní podporovaná zařízení, využívat moderní hlasové a datové komunikační služby ve výrazně vyšší kvalitě a s lepším pokrytím než kdy dříve,“ říká Jan Schmiedhammer, ředitel SAZKAmobilu.

Voice over Wi-Fi (VoWiFi)

VoWiFi umožňuje zákazníkům SAZKAmobilu volat i tam, kde není pokrytí mobilní sítě. Přenáší hovory přes bezdrátovou síť Wi-Fi ve velmi vysoké kvalitě. To je užitečné například uvnitř budov nebo v odlehlých lokalitách, kde je dostupná jen Wi-Fi síť. VoWiFi tak zajistí, že uživatelé mohou telefonovat i v místech, kde by to mohlo být dříve problematické. Zákazník navíc ušetří při volání ze zahraničí. Hovor v roamingové zóně 2 a 3 je totiž účtován jako domácí volání.

Voice over LTE (VoLTE)

VoLTE představuje evoluci hlasové komunikace prostřednictvím LTE sítě (4G). Tato technologie umožňuje zákazníkům SAZKAmobilu telefonovat pomocí IP (Internet Protocol), což výrazně zlepšuje kvalitu hlasu a zkracuje dobu navazování hovorů. Hovor bývá spojen nejpozději do dvou sekund. Díky VoLTE si zákazníci užijí čisté a přirozené hovory, které jsou kvalitou srovnatelné s moderními aplikacemi pro hlasovou komunikaci, a to včetně možnosti videohovorů. Navíc je možné i během hovoru surfovat na datech bez zpomalení.

„SAZKAmobil se tímto stává jedním z prvních virtuálních operátorů v České republice, který tyto služby spouští. Jsme rádi, že VoLTE i VoWiFi můžeme nabídnout všem našim zákazníkům. V SAZKAmobilu neustále pracujeme na zlepšování našich služeb a snažíme se poskytovat ty nejmodernější a nejlepší technologické možnosti,“ dodává Schmiedhammer.

Nejen vánoční akce do konce roku 2023

SIM karta za půlku při online nákupu

Nová SIM karta za zvýhodněnou cenu s přednabitým kreditem 150 Kč může být skvělým vánočním dárkem pro potomka, kterému Ježíšek přinese i nový telefon. Slevu 50 %, tedy SIMku za 75 Kč, získá ten, kdo ji pořídí na webu nebo na zákaznické lince. Zvýhodněná cena 99 Kč za SIM kartu SAZKAmobilu platí při nákupu v prodejní síti a značkových prodejnách Sazky.

K nové SIM kartě výhodná data

Vánoční nadílka SAZKAmobilu tím nekončí, protože operátor až do konce roku prodlužuje také speciální podzimní nabídku ke každé nové SIM kartě. Ten, kdo si až do 31. prosince 2023 zakoupí a nejpozději do tří dnů od nákupu aktivuje novou SIM kartu, získá možnost si třikrát po sobě aktivovat datový balíček 5 GB, každý za pouhých 100 Kč.

Nové kombinované balíčky pod stromečkem potěší

Do třetice operátor naděluje svým zákazníkům dva nové výhodné kombinované balíčky. Za 250 Kč si zákazníci mohou koupit balíček 2 GB dat a 100 volných minut. Ještě více pak nabízí balíček za 399 Kč, který obsahuje 5 GB dat a 200 minut volání. Balíčky je možné aktivovat v internetové samoobsluze, v mobilní aplikaci nebo na zákaznické lince.