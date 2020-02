SAZKAmobil obmění své tarify. Novinkou bude 30GB datový balíček

Jeden z našich nejstarších virtuálních operátorů SAZKAmobil, který na trhu působí přesně 6 let, se rozhodl inovovat své tarify, a to počínaje 17. únorem 2020. Jedná se o čtyři nové Štastné tarify, které se nacházejí v cenovém rozpětí od 99 Kč do 499 Kč a nabízejí různé variace volných jednotek. Všechny nové Šťastné tarify obsahují možnost dokupu minut, SMS nebo dat. Teoreticky si tak tarif lze z části doladit k obrazu svému.

„Novela Zákona o elektronických komunikacích, která vstoupí v platnost 1. dubna, umožní zákazníkům ostatních operátorů přejít na naše tarify bez pokut. Změny vychází vstříc i zákazníkům, kteří si při změně operátora chtějí ponechat své mobilní číslo. Celý proces přenosu čísla bude ještě rychlejší a jednodušší,” říká Jan Schmiedhammer, ředitel mobilního operátora SAZKAmobil a Finančních služeb Sazky.

Štastný tarif 499 499 Kč / volné jednotky Cena po vyčerpání volných jednotek Možnost dokoupení po vyčerpání internet 5 GB - 1 GB za 150 Kč / 3 GB za 350 Kč volání 500 minut 1 Kč / min. 500 minut za 150 Kč SMS do mobilních sítí - 1 Kč / SMS 150 SMS za 100 Kč SMS do pevné sítě - 5 Kč / SMS - MMS - 5 Kč / MMS -

Štastný tarif 399 399 Kč / volné jednotky Cena po vyčerpání volných jednotek Možnost dokoupení po vyčerpání internet 5 GB - 1 GB za 150 Kč / 3 GB za 350 Kč volání - 1 Kč / min. 500 minut za 150 Kč SMS do mobilních sítí - 1 Kč / SMS 150 SMS za 100 Kč SMS do pevné sítě - 5 Kč / SMS - MMS - 5 Kč / MMS -

Štastný tarif 299 299 Kč / volné jednotky Cena po vyčerpání volných jednotek Možnost dokoupení po vyčerpání internet 1 GB - 1 GB za 150 Kč / 3 GB za 350 Kč volání 500 minut 1 Kč / min. 500 minut za 150 Kč SMS do mobilních sítí - 1 Kč / SMS 150 SMS za 100 Kč SMS do pevné sítě - 5 Kč / SMS - MMS - 5 Kč / MMS -

Štastný tarif 99 99 Kč / volné jednotky Cena po vyčerpání volných jednotek Možnost dokoupení po vyčerpání internet 200 MB - 1 GB za 150 Kč / 3 GB za 350 Kč volání - 1 Kč / min. 500 minut za 150 Kč SMS do mobilních sítí - 1 Kč / SMS 150 SMS za 100 Kč SMS do pevné sítě - 5 Kč / SMS - MMS - 5 Kč / MMS -

Zásadní obměnou prošla nabídka datových balíčků. Od 17. 3. se mění portfolio datových balíčků pro předplacené karty. Dva menší balíčky nahradí větší. Ostatní balíčky zlevňují až o 120 Kč. Nejvýraznější novinkou je možnost nákupu datového balíčku o velikosti 30 GB.