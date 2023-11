Samsungy Galaxy S24 se budou úzce přátelit s Instagramem

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung již pilně připravuje novou vlajkovou řadu Galaxy S24, která bude opět čítat trojici modelů. Poslední spekulace hovoří o tom, že premiéra proběhne již v polovině ledna 2024. Hodně se hovoří o změnách hardwaru a vzhledu. O něco méně pak již o softwaru, ačkoliv nedávno jsme se dozvěděli, že hlavní inovací bude integrace umělé inteligence od Samsungu.

To však nebude vše, najdou se i menší inovace, které postupně vyplouvají na povrch. Informátor Alessandro Paluzzi odhalil, že řada Galaxy S24 bude úzce spjata s Instagramem, dokonce nabídne možnost přiřadit zkratku k fotoaparátu Instagramu přímo na odemykací obrazovku. To je poměrně přelomová informace, protože doposud sice u telefonů Samsung můžete vkládat zkratky na odemykací obrazovku, ale jde vesměs o systémové aplikace, jako je hudba, počasí, budíky či rutiny.

#Instagram is working on letting #Samsung #GalaxyS24 users add the shortcut for the Instagram Camera to the lock screen 👀 pic.twitter.com/vlG2uucXn0 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) November 15, 2023

Nově bude možné přidat i rychlou zkratku přímo do Instagramu, konkrétně do tvorby obsahu. Novou funkci bude Samsung velmi pravděpodobně prezentovat jako součást nadstavby One UI 6.1, která by měla mít premiéru právě s řadou Galaxy S24. V této souvislosti je možné, že se možnost nové zkratky postupně objeví i v dalších telefonech Galaxy, které nadstavbu One UI 6.1 obdrží. Šanci na tento update má pořádná řada telefonů, neboť Android 14 a One UI 6 získá během několika týdnů přes 30 modelů.