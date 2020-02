Samsungy Galaxy S20 budou umět 120 Hz při Quad HD rozlišení

Samsung v minulém týdnu představil vlajkovou řadu: jmenovitě Galaxy S20, Galaxy S20+ a Galaxy S20 Ultra. Jedním z hlavních lákadel novinek jsou 120Hz displeje. Bohužel aktuálně platí, že chce-li si uživatel vychutnat 120Hz displej, musí se smířit s nižším nastavením rozlišení, konkrétně Full HD. Server sammobile.com však přinesl informaci, že toto nelichotivé omezení Samsung brzy odstraní formou softwarové aktualizace.

Naznačuje to uniklý screenshot od mspoweruser.com, který také zmiňuje nový dynamický režim, jenž bude automaticky přepínat mezi 60 a 120 Hz. Bude záležet na aktuální teplotě baterie, pokud dosáhne hranice 42 °C, vypne se 120Hz režim. Totéž se stane, klesne-li kapacita baterie pod 5 %. Telefon bude také 120Hz režim vypínat v aplikacích, kde je jeho přínos téměř nulový. Například při použití Google Map, potažmo navigace. Vše má být promyšleno s ohledem na co nejvyváženější využití baterie. Prozatím není známo, kdy by aktualizace měla dorazit.