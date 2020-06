Samsung vydal červnovou aktualizaci pro Galaxy S20+ a Galaxy XCover Pro

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Pokud bychom měli hledat výrobce, který se o Android telefony příkladně stará (Pixely nepočítaje), byl by to v současné době Samsung. Na jeho oficiálních stránkách si můžete snadno zjistit, jakou podporu má váš smartphone přislíbenou. Výrobce provádí měsíční, čtvrtletní a časově blíže nespecifikované aktualizace. Je nasnadě, že do měsíčních spadají nejdůležitější telefony, zpravidla vlajkové řady a také pár dalších kousků.

Nebylo velkým překvapením, že se nejnovější aktualizace s červnovými záplatami objevila na Galaxy S20+, avšak někoho by mohlo překvapit, že ve stejnou chvíli Samsung vypustil stejný update pro o poznání levnější odolný Galaxy XCover Pro. Ten se totiž paradoxně rovněž nachází na seznamu telefonů s měsíčními aktualizacemi.

Aktualizace softwaru na Samsungu Galaxy S20+

Samotná aktualizace patří k těm menším, u Galaxy S20+ budete stahovat instalační balíček o velikosti 139,72 MB, u Galaxy XCoveru Pro jde o 120,39 MB. Kromě samotných nových bezpečnostních záplat již výrobce informuje pouze o vylepšení stability prostředí a výkonu.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S20+ Rozměry 162 × 74 × 7,8 mm , 188 g Displej AMOLED, 6,7" (3 200 × 1 440 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Procesor Samsung Exynos 990 , 2×2,73 GHz + 2×2,6 GHz + 4×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , microSD Akumulátor 4 500 mAh 22 220 Kč