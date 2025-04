Samsung začíná pracovat na One UI 8.5. Dočkáme se ho společně s řadou Galaxy S26

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung si z části pošramotil pověst výrobce, který rychle a dobře aktualizuje své telefony. Nadále sice platí, že se Samsungy mohou chlubit dlouhou podporou a pravidelnými, klidně i měsíčními bezpečnostními záplatami, avšak nasazení Androidu 15 trvalo nebývale dlouho a mnozí uživatelé na aktualizaci stále čekají.

Vývoj však jde neustále kupředu. One UI 8.0, které bude založeno na Androidu 16, už Samsung aktivně interně testuje a vývoj započal i další verzi One UI 8.5. Poněkud nečekané označení, neboť posledních 5 let Samsung vydával vždy verzi s druhou číslovkou 1, například One UI 5.1 a One UI 6.1. Naposledy jsme verze x.5 dočkali v roce 2020, konkrétně šlo o verzi One UI 2.5.

S vůbec první informací o One UI 8.5 přichází server Sammy Police (viz sammypolice.com) a tvrdí, že Samsung opět přepracuje vzhled a více by se měly měly proměnit funkce spjaté s Galaxy AI. Vůbec první bychom se s prostředím One UI 8.5 měli setkat na telefonech řady Galaxy S26, které se představí nejdříve zřejmě v lednu 2026.