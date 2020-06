Skutečně odolných telefonů je na trhu jako šafránu. Pokud se budeme bavit o odolném telefonu, který ale nevypadá jako tank, je jich ještě méně. Samsung se o takové telefony snaží ve své řadě XCover. Letos jsme se dočkali dokonce dvou přírůstků, přičemž dnes testovaný Galaxy XCover Pro není špatně vybaven. Dokáže si však obájit vysokou cenu kolem 13 tisíc korun?

Nejskromněji zastoupena v portfoliu Samsungu je již několik let řada XCover, kam výrobce umísťuje skutečně odolné telefony. Například loni jsme se dočkali pouze mírně inovovaného Galaxy XCoveru 4S a nic nenasvědčovalo tomu, že by se opět neměl opakovat dvouletý půst. K všeobecnému překvapení však na přelomu roku dorazil Samsung Galaxy XCover Pro, který přináší o něco lepší výbavu, avšak stále zabalenou do obrněného těla. Navrch zde máme větší a kvalitnější displej a dokonce i duální fotoaparát na zadní straně. Vzhůru ale zamířila cena, kterou si novinka bude muset obhájit.

Samsung Galaxy XCover Pro – videorecenze

Technické parametry Samsung Galaxy XCover Pro Kompletní specifikace Konstrukce 159,9 × 76,7 × 9,9 mm , 218 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 / MIL-810G Displej TFT IPS, 6,3" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 25 Mpx , LED dioda, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset Samsung Exynos 9611 , CPU: 8×2 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 64 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: ?, LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 4 050 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost únor 2020, Kč 12 290 Kč 11 556 Kč

Obsah balení: tradiční klasika

Prodejní balení je malé a působí lacině. Stačí trocha neopatrnosti a krabičku roztrháte, což je trošku paradoxní s ohledem na fakt, že se uvnitř skrývá odolný telefon. Kromě něj v balení objevíte ještě koncovku nabíječky, USB kabel a také základní pecková sluchátka. Jinými slovy je v krabičce vše, co budete do začátku potřebovat.

Konstrukční zpracování: drsné a stále vzhledné

Nový drsňák od Samsungu se snaží tvářit vcelku jako běžný telefon. Přesto samozřejmě na první pohled poznáte, že máte co do činění s telefonem, který si nepotrpí na zacházení v rukavičkách. Výrobce využil například vyvýšený bok k ochraně displeje či protiskluzové materiály. Smartphone se tedy velmi pohodlně drží – v mokrých rukách i v rukavicích.

Zadní kryt lze sundat a vyměnit baterii.

Konstrukce působí velmi bytelně, a to navzdory tomu, že je rozebíratelná. Zadní kryt lze sundat a například vyměnit baterii, vložit paměťovku, nebo další SIM kartu. Kryt je plastový a měkký, lze jej skutečně výrazně ohnout bez obav, že by se snad měl zlomit. Telefon plní vojenský standard MIL STD-810G, díky kterému odolá pádům i teplotním výkyvům. Samozřejmostí je odolnost proti vodě a prachu IP68. Po koupeli však mějte na paměti, že nebude možné telefon skrze USB-C nabíjet, dokud nevysušíte přítomnou vlhkost.

Po obvodu telefonu lze nalézt několik rozměrných tlačítek, která se dobře tisknou. Do velké klávesy vpravo je integrována čtečka otisků prstů, která funguje přímo ukázkově. Tlačítko na levém boku spouští Bixbyho, případně vámi zvolenou funkci, a prakticky se jeví klávesa na horní hraně, pomocí které rychle zapnete svítilnu, tedy diodu na zadní straně.

Na telefonu jsou použité spíše tvrdé a matné plasty. Nechtěné otisky prstů tedy neuvidíte, stejně tak telefon hravě odolá případným škrábancům. Výjimkou je částečně displej, který přitahuje prach. Ten se hromadí u kraje vyvýšeného krytu a velmi špatně se čistí. Nejlepší je skutečně čas od času telefonu opláchnout.