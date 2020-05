Nejdrsnější Samsung v redakci. Testujeme Galaxy XCover Pro

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Samsung má ve své nabídce stabilní řadu odolných telefonů XCover. V posledních letech se však omezovala maximálně na modely spadající do nižší střední třídy. Náročnější uživatelé se vždy museli poohlédnout jinde. K menší změně došlo v letos, když jihokorejský výrobce představil Galaxy XCover Pro s větším displejem, výkonnějším procesorem a dvěma zadními fotoaparáty.

6,3palcový displej je typu IPD, což je poněkud škoda. Na druhou stranu se i přesto pyšní velmi dobrou čitelností venku, a to i na ostrém slunci. Nic se nezměnilo na možnosti jej ovládat v rukavicích či se špinavýma rukama. Pogumovaná konstrukce kolem displeje je vyvýšena, díky čemuž je zobrazovač více chráněn. Preventivně je však nasazeno i sklíčko Gorilla Glass 5. V zobrazovači vás může zaujmout průstřel pro čelní fotoaparát. Kolem displeje je sice na první pohled spousta prostoru, ale musíme myslet na to, že před sebou máme odolný telefon se zesílenými rámečky.

To mimochodem znamená, že odolá i lecjakému pádu. Plní vojenský standard MIL STD-810G a výrobce udává, že bez úhony by měl přežít pád z výšky 1,2 metru. Samozřejmostí je také certifikace IP68 – telefon lze na 35 minut ponořit do 1,5metrové hloubky pod vodu. Smartphone je v tomto ohledu skvěle utěsně, ačkoliv třeba zadní kryt lze uživatelsky sundat a vyměnit si můžete i baterii, což se někdy rozhodně může hodit. Kapacita 4 050 mAh je spíše průměrná a na delší výlety do přírody bude druhá baterka potřeba, pokud nebudete chtít vláčet powerbanku.

Galaxy XCover Pro není nijak velký a v ruce neklouže. Zdrsněný povrch v tom hraje významnou roli. Po obvodu telefonu najdeme spoustu tlačítek. Ta standardní jsou výhradně vpravo. Vlevo je velká klávesa spouštějící asistenta Bixby. Na horní hraně je tlačítko, které rychle zapne diodu, tedy v praxi svítilnu. Prostředí je v režii Androidu 10 a nadstavby One UI 2. Je výborně optimalizované, takže se můžete těšit na rychlé reakce, a to navzdory procesoru Exynos 9611, který výkonem až tak neoslní. U odolného telefonu přijde vhod velmi slušný 25megapixelový fotoaparát, stejně jako 8megapixelový ultraširokoúhlý fotoaparát hodící se na focení krajinek.

Samsung Galaxy XCover Pro v redakci nadále testujeme. Pokud vás o něm cokoliv zajímá, neváhejte a zeptejte se nás přímo v diskuzi pod článkem.