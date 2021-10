Samsung videem láká na výhody One UI 4.0

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung v létě představil nové prostředí pro své telefony One UI 4.0. To bude založeno na Androidu 12, a tak jeho hlavní proměnou bude designový styl založený na jazyce Material You. Kromě toho se se majitelé více jak 80 modelů mohou těšit na spoustu drobných vylepšení. Jako první by měly na řadu přijít telefony řady Galaxy S21, kde už ve vybraných regionech běží betatest. Finální verze by měla být hotova ještě letos, další modely budou následovat.

Samsung proto na svém kanále zveřejňuje videa, která v akci ukazují zásadní vylepšení. První z nich se zaměřuje na zmiňovaný vzhled, widgety, emotikony a také na bližší propojení s počítačem.

Druhý spot pak přibližuje nové možnosti fotoaparátů, sdílení obsahu a integraci telefonu na nejrůznější příslušenství.