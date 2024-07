Samsung údajně zhubne. V přípravě mají být výrazně tenčí skládačky

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

V minulém týdnu jsme se dočkali představení Samsungu Galaxy Z Fold6, což je vrcholná skládačka jihokorejského výrobce. Přesto se nesnaží stát se nejtenčím zařízením svého druhu. Ve složeném stavu je tloušťka 12,1 milimetru, v rozloženém 5,6 milimetru. Například konkurenční Honor dokáže být v rozloženém stavu i o 1 milimetr tenčí.

Dle serveru kedglobal.com má Samsung s úložným zařízením za úkol vyvinout, jehož tloušťka by měla být identická jako v případě Galaxy S24 Ultra, tedy 7,6 milimetru. V takovém případě by to znamenalo, že tloušťka poklesne o 4,5 milimetru v zavřeném stavu. Jednalo se o výrazný skok, neboť rozdíl mezi Galaxy Z Fold6 a Galaxy Z Fold5 v zavřeném stavu je jen 1,5 milimetru. Vyjma tloušťky má nadále klesat i hmotnost, a to pod současných 239 gramů.

Samsung Galaxy Z Fold6 konečně mění poměr stran a víc šlape do AI

Spekuluje se, že ještě letos letos by Samsung mohl vyrukovat s modelem Galaxy Z Fold6 Slim, který by nabízel větší vnitřní ohebný displej s úhlopříčkou 8" (Fold6 má 7,6" panel) a současně tenčí tělo s tloušťkou 10 milimetrů.