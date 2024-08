Galaxy Z Fold6 oholen až na kost. Jak obstál v testu odolnosti?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nejlépe vybavený ohebný Samsung se jmenuje Galaxy Z Fold6 a není překvapením, že je o něj všeobecný zájem. Celkově to platí o skládacích konstrukcích jakýchkoliv modelů. Novinka se také dostala do rukou Zacka Nelsona, který stojí za YouTube kanálem JerryRigEverything, a to znamená jediné - opravdu nekompromisní test odolnosti daného zařízení.

Úvodem připomeňme, že Galaxy Z Fold6 nově splňuje stupeň krytí IP48, což znamená, že odolá vodě i prachovým částicím. Test odolnosti však samozřejmě zašel výrazně dále. Vše započalo na vnitřním displeji, který je nadále kryt plastem, což znamená, že škrábancům příliš neodolá a vrypy dokáže udělat i váš nehet. Vnější displej je výrazně odolnější, stejně tak hliníkový rám telefonu. Tradiční test ohněm samozřejmě vnitřní panel odskákal, neboť plastové krytí se rychle taví a pixely displeje následně ztmavnou.

Na řadu přišel také písek nasypaný do ohebného pantu, což mělo za následek, že se při ohybu ozývaly opravdu nepříjemné zvuky. Naopak robustnost konstrukce se osvědčila, ke zlomení vůbec nedošlo. Vše vrcholilo definitivním rozebráním vnitřního displeje, kdy dokonce při odlepování samotného panelu došlo k drobnému zahoření. Sluší se dodat, že telefon nadále z vnější strany funguje i v případě, kdy vnitřní panel kompletně odstraníte.

Pokud vám nejde výhradně jen o odolnost v extrémních podmínkách, rozhodně byste neměli minout naši podrobnou recenzi Samsungu Galaxy Z Fold6, která je už vydána, a to včetně videopohledu.