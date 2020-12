Samsung prosperuje, ve třetím čtvrtletí prodal dvakrát více telefonů než Apple

Samsung si s výjimkou dubnového prvenství společnosti Huawei stále drží pozici největšího výrobce smartphonů na světě. Dominantní pozici si podle průzkumu společnosti Gartner s přehledem obhájil i ve třetím čtvrtletí letošního roku.

