Samsung zřejmě chystá Galaxy Z Flip Lite. Levnější ohebný telefon

Fotografie: mobilenet.cz

Ohebné telefony se v letošním roce staly vcelku běžnou součástí nabídek všech obchodů. Vděčíme za to především Samsungu a Motorole. Jihokorejský výrobce má ve svém portfoliu hned čtyři modely. Jde o nejstarší Galaxy Fold a letošní Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G a Galaxy Z Fold2. Nejlevnější je z této čtveřice Galaxy Z Flip, který pořídíte za necelých 30 tisíc korun. Pokud byste chtěli vůbec nejlevnější ohebný telefon na českém trhu, bude to první generace Motoroly Razr, která vyjde zhruba na 26 tisíc korun. I to je však cena velmi vysoká, zejména s ohledem na výbavu poplatnou spíše střední třídě.

Ross Young však na TWitteru uvedl, že by měl Samsung pracovat na Galaxy Z Flip Lite. Mělo by jít o náhradu údajně zrušeného projektu Galaxy Fold Lite. Příjemným překvapením by mělo být, že Galaxy Z Flip má nabízet speciálně vyvinuté Ultra Thin Glass (UTG), které chrání ohebný displej mnohem lépe než obyčejný plast. Zásadní výhodou modelu s přídomkem Lite by však měla být příznivější cena, díky čemuž by výrobce mohl navýšit prodeje ohebných telefonů.