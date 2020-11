Apple chce dobýt TikTok s hashtagem #makeitmini. Mladé láká na iPhone 12 mini

Pokud vám je blízký TikTok, možná brzy natrefíte na oficiální obsah Applu. Ten si na populární sociální síti pro mladé založil oficiální profil, který má v době sepsání tohoto článku necelých 400 tisíc sledujících.

@zachking can ##makeitmini with a tap. Can you? ##iPhone12mini

Videa s hashtagem ##makeitmini jsou zaměřena na nový iPhone 12 mini a vystupují v nich známé celebrity TikToku. Na Instagramu Apple zase propaguje hashtag #ShotoniPhone. Zde cupertinskou společnost sleduje přibližně 25 milionů uživatelů. S informací o novém TikTok profilu jako první přišel Matt Navarra.

Apple is now on TikTok



looking forward to thumping beats and hip teens holding Apple products in beautifully crafted TikToks



h/t @Sphinx pic.twitter.com/UMW3raf9og