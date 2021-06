Samsung připomíná výhody přechodu na Wear OS

Fotografie: Samsung

I když se pekulovalo, že bychom se chytrých hodinek od Samsungu s operačním systémem Wear OS od Googlu mohli dočkat už v červnu, na virtuální podobě veletrhu MWC jsme žádný fyzický produkt neviděli. Samsung tuto událost pojal spíše jako marketingové cvičení, ve kterém zdůrazňoval výhody svého ekosystému.

Namísto očekávaných hodinek, jsme se tak dočkali jen informací o spolupráci s Googlem a výčtu výhod, které to přinese. V první řadě to bude instalace nových aplikací, které mohou rozšířit schopnosti chytrých hodinek. To zvládl i Tizen a také některé další platformy, ale Wear OS s Googlem v zádech dává alespoň příslib toho, že se vývojáři začnou minimálně zajímat, když už ne snažit. Stejně tak by se pro ně měla zjednodušit tvorba různých vzhledů ciferníků.

Podpora eSIM také není pro chytré hodinky žádná novinka, ale nově by nemělo jít o exkluzivní funkci vyhrazenou pro určité operátory, ale spíše standardní nabídku. A samozřejmě tu máme i obligátní zvýšení výkonu, plynulosti a výdrže na baterii. Pokud můžeme brát doslova uvedenou prezentaci, pak by hodinky se zapnutým nepřetržitým snímáním tepu měly vydržet více než jeden den.

Nejzajímavější informace pak zazněla v závěru. Krom toho, že hodinky poběží na Wear OS, budou mít i nadstavbu One UI podobnou té z telefonů Samsung. Podobná je tak struktura i vzhled menu a některá nastavení se automaticky synchronizují mezi hodinkami a kompatibilním telefonem (např. duální čas nebo blokovaná čísla).

To je odklon od současné praxe, kdy v případě Wear OS (nebo třeba i Android TV) nedovoluje Google výrobcům takové úpravy jako u telefonů. Snad ale nebudou nové hodinky od Samsungu svázány s telefony této značky až moc, protože pak by se vytratilo kouzlo otevřenosti celého systému Wear OS.