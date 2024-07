Samsung prezentuje Galaxy Z Flip jako ideální policejní kameru do terénu

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung před pár dny uvedl již šestou generaci skládacích smartphonů (tzv. foldables), které můžeme zahlédnout na Letních olympijských hrách v Paříži, ale také na stejnokrojích zástupců ozbrojeného bezpečnostního sboru. V hlavní roli zde účinkuje ohebné véčko Galaxy Z Flip (konkrétně modely Z Flip3, Z Flip4 a Z Flip5), které na těle nosí zástupci americké policie státu Missouri (Kimberling City Police a Indian Point Police). Konstrukce ohebného véčka a vůle zmíněných policejních jednotek se zapojit do dvouletého testovacího programu má zvýšit efektivitu jejich práce hned v několika oblastech.

Kromě natáčení videa lze z telefonu také... volat

Hlavní úlohou Galaxy Z Flipu je fungovat jako záznamové zařízení umístěné na uniformě policisty. Jak známo, policie USA má bohatou historii různých, i na tamní poměry, nepřiměřených zásahů, při nichž umírali nevinní, a tak je záznam veškerého dění od jisté doby běžnou praxí. Namísto miniaturní kamery tak policisté nosí v pouzdře rovnou Galaxy Z Flip, který má být dostatečně lehký a kromě záznamu videa zvládne také další funkce. Samsung ve spolupráci se společností Visual Labs ohebná véčka upravil tak, aby bylo možné zmáčknutím kolébky ovládání hlasitosti aktivovat záznam videa bez nutnosti rozsvítit displej. Stejně tak může dojít k záznamu videa při detekci vysoké rychlosti či připojení k palubní kameře, resp. aktivováním výstražných světel automobilu.

V tiskové zprávě dostupné na samsung.com se dozvíme, že je Z Flip pro tuto úlohu „ideálním telefonem“ nejen díky ohebné konstrukci a kompaktním rozměrům v zavřeném stavu, ale také vysoké kvalitě videozáznamu a dlouhé výdrži na baterii. Minimálně posledně zmíněný bod je podle nás značně diskutabilní, zejména pokud strážníci testují Galaxy Z Flip3 (3 300 mAh), Galaxy Z Flip4 (3 700 mAh) a Galaxy Z Flip5 (3 700 mAh), nikoliv nejnovější Galaxy Z Flip6, který přinesl rozumný nárůst kapacity baterie na 4 000 mAh, ale na ta nejlepší ohebná véčka se nechytá. Další oblastí, která podle našich zkušeností může být dosti problematická, je zahřívání. Zřejmě je záznam natáčen pouze ve Full HD, neboť by telefony, zejména v zavřeném stavu, záznam ve 4K dozajista pořádně rozpálil a možná by byl kvůli tomu i záznam videa automaticky ukončen. Pochopitelně může tuto oblast řešit upravený software, faktem však je, že každé ohebné véčko v zavřeném stavu se při náročnější aktivitě již relativně dost zahřívá.

A co tedy upravené Galaxy Z Flipy umí jiného kromě záznamu videa? Překvapivě to, co běžné telefony: pořizovat snímky, zaznamenávat hlasové poznámky (např. při výslechu) nebo sloužit jako personální lokátor daného policisty. Kromě toho lze z telefonů volat, posílat e-maily nebo textové zprávy.

Todd Lemoine, velitel policejního oddělení Kimberling City, uvedl: „Vybrali jsme si Galaxy Z Flip díky široké škále výhod, které našemu týmu přináší, a s potěšením můžeme říci, že jsme dosáhli neuvěřitelných výsledků. Zaznamenali jsme, že díky jeho celkově snadnému používání a schopnosti zlepšit komunikaci napříč týmy se výrazně zlepšila reakční a vyšetřovací úsilí. Díky těmto zařízením mají naši policisté účinné prostředky přímo na dosah ruky.“