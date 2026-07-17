mobilenet.cz na sociálních sítích

Komentované představení novinek z rodiny Galaxy od Samsungu – mobilecast #special

+ soutěž
Redakce
Komentované představení novinek z rodiny Galaxy od Samsungu – mobilecast #special
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • V rámci pořadu si představíme všechny novinky z rodiny Galaxy
  • mobilecast #special startuje již ve středu 22. 7. v 15:00 hod.
  • Pořadem vás bude provázet Petr Vojtěch a náš host – Petr Holý ze Samsungu

Již ve středu 22. července se můžete těšit na další mobilecast #special, tentokrát na vlně se Samsungem. Ptáte se proč? Důvod je jednoduchý: Samsung bude představovat novinky v rámci akce Galaxy Unpacked 2026 – a rozhodně je na co se těšit!

Konkrétně se můžete začít těšit na zcela nové „skládačky“ z řady Flip a Fold, velmi pravděpodobně dojde i na chytré hodinky! Novinky si samozřejmě budete moci předobjednat i na webu společnosti Mobil Pohotovost, která je partnerem pořadu.

Kdy a kde?

Celým pořadem vás ve středu 22. 7. 2026 od 15:00 hod. bude provázet Petr Vojtěch a Petr Holý, náš host ze Samsungu. A jak možná už tušíte, dost pravděpodobně uvidíte všechny novinky on-line naživo. A to rovnou ve chvíli, kdy teprve zažijí celosvětovou premiéru v rámci akce Galaxy Unpacked 2026.

Bude se i soutěžit

Bude toho ale více. Díky společnosti Mobil Pohotovost, která je partnerem pořadu mobilecast #special, si budete moci i zasoutěžit. Konkrétní produkt si zatím necháme jako překvapení, ale už nyní můžeme říct, že se opravdu máte na co těšit!

Stačí, abyste pořad sledovali naživo a v průběhu správně odpověděli na otázku, kterou položíme právě v průběhu vysílání. Odpověď následně bude stačit zanést do formuláře, který se v tomto článku objeví před začátkem vysílání.

Ať vám už žádná novinka neunikne! Sledujte mobilenet.cz na Facebooku, Twitteru a Instagramu!

Související články
Nejčtenější články