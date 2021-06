Samsung představil čip uMCP, který má zvýšit výkon telefonů střední třídy

Navzdory celosvětovému nedostatku materiálů a komponent důležitých pro výrobu nejrůznější elektroniky představil Samsung nový čip, který v sobě snoubí operační paměť i úložiště. Jedna součástka obsahuje LPDDR5 RAM a rychlé úložiště UFS 3.1 (NAND). Toto nové řešení má podle výrobce přinést více výkonu do telefonů střední, ale i vyšší třídy.

Samsung’s all-new LPDDR5 uMCP starts rollout this month. Utilizing the latest mobile DRAM and NAND interfaces, this uMCP brings lightning-fast speed and high storage capacity at very low power to enable 5G for mid- to high-end smartphones. #Samsung #5G https://t.co/RINk5kUofV pic.twitter.com/esr9lmQY1A