Samsung Galaxy Buds Pro budou k dispozici v nové barvě

Fotografie: Samsung

Nejnovější bezdrátová sluchátka Samsung Galaxy Buds Pro byla světu oficiálně představena v lednu 2021 po boku současné vlajkové řady Galaxy S21. Tehdy jihokorejský výrobce nový model představil ve třech barevných provedeních: černém, stříbrném a fialovém. Oproti zvyklostem chyběla poměrně běžná bílá barva.

To se však již velmi brzy změní, o čemž nás přesvědčil Roland Quandt, který na Twitteru zveřejnil sérii produktových fotografií. Na nich vidíme Galaxy Buds Pro v bílém odstínu. Do této barvy je zahaleno samotné tělo sluchátek, špunty i krabička se stříbrným logem výrobce. Funkce sluchátek by se nijak lišit neměly, stejně tak shodná bude zřejmě i cena.