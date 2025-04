První pohled na One UI 8.0 s Androidem 16. Velké změny Samsung neplánuje

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung si do značné míry pošramotil pověst aktualizací na One UI 7.0 s Androidem 15, která dorazila velice pozdě a nakonec ještě s chybou. Výrobce si je však vědom toho, že z takové situace vede jen jedna cesta a to napravení reputace v budoucnu. Práce na nadstavbě One UI 8.0 již běží a Samsung provádí interní testování.

Dokonce se již skrze server Smartprix (viz smartprix.com), objevily fotografie zachycující One UI 8.0 na Samsungu Galaxy Z Fold6. Na první pohled to není příliš patrné, neboť velké designové změny jihokorejský výrobce nechystá. Ty podstatné a poměrně velké jsou totiž zaneseny již ve One UI 7.0. Proměnou projdou dvě aplikaci, a to Galerie a Správce souborů, které vypadají výrazně pozměněné.

Zajímavostí také je, že lze spatřit funkci Now Brief. Ta je totiž dle Samsungu vázána na umělou inteligenci a hardware telefonu a z těchto důvodů je dostupná jen na nejnovější řadě Galaxy S25. V rámci One UI 7.0 se dokonce neobjeví právě ani na loňských špičkových modelech. V rané fázi testování One UI 8.0 se však Now Brief vyskytuje, a to na Galaxy Z Foldu6. Je tak možné, že výrobce změní taktiku a funkci nakonec přinese. Prozatím však jde jen o spekulace a ve finální verzi se Now Brief objevit nemusí.

Prozatím není znám termín vydání této aktualizace. Předpokládá se, že Google bude Android 16 vydávat v červnu a jelikož změn chystá Samsung spíše méně, lze odhadovat, že během letních měsíců Samsung aktualizaci vypustí. Již dříve se hovořilo o tom, že by s Androidem 16 měly startovat nové skládací modely a ty se představují většinou v červenci.