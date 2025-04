Tento týden se představí Samsung Galaxy M56. Bude tenký a robustní

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung už 17. dubna 2025 představí nový model střední třídy – Galaxy M56 5G. O jeoho příchodu informuje zřejmě jeden z prvních prodejců, a to Amazon (viz amazon.in). Jihokorejský výrobce jej označuje za „nejtenčí ve své kategorii“, s tloušťkou pouhých 7,2 mm a hmotností 180 gramů. Přední i zadní strana zařízení bude chráněna sklem Corning Gorilla Glass Victus+, což zajišťuje zvýšenou odolnost proti poškrábání a pádům, čímž se Samsung velmi chlubí.

Galaxy M56 5G bude vybaven 6,7palcovým AMOLED displejem s technologií Vision Booster, který nabídne o 33 % vyšší jas a o 36 % tenčí rámečky ve srovnání s předchozím modelem Galaxy M55. Na zadní straně najdeme trojitý fotoaparát s hlavním 50megapixelovým snímačem s optickou stabilizací obrazu, který je doplněný o 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a 2megapixelovou makro kameru. Přední 12megapixelový fotoaparát zaujme režimem HDR a umožňuje nahrávání videí ve 4K při 30 snímcích za sekundu.

Pod kapotou by měl Galaxy M56 5G disponovat čipsetem Exynos 1480, 8 GB RAM a operačním systémem Android 15. Zbylá výbava není prozatím známa, avšak jelikož představení novinky proběhne již tento čtvrtek, brzy se vše dozvíme. Otázkou zůstává, zda se se Samsungem Galaxy M56 setkáme na českém trhu. Z pohledu posledních let je to totiž spíše nepravděpodobné.