Samsung odhalil energeticky úsporné úložiště s excelentní přenosovou rychlostí

S pozvolným trendem odstraňování slotů pro paměťové karty i u cenově dostupnějších smartphonů hraje velikost, ale i typ použitého integrovaného úložiště stále významnější roli. Standardem u dražších modelů jsou pak paměťové čipy UFS 3.0, případně UFS 3.1, které nově doplní také UFS 4.0, které Samsung představil skrze Twitter.

BREAKING: Samsung has developed the industry's highest performing Universal Flash Storage (UFS) 4.0 storage solution, which has received JEDEC® board of director approval. What is UFS 4.0 and what does it mean for the future of storage? Read on to learn more. pic.twitter.com/4Wxdu0J2PD