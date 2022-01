Neomezené zálohy WhatsApp na Google Disku se možná chýlí ke konci

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Chatovací platforma WhatsApp dlouhodobě nabízí uživatelům možnost bezplatně a bez omezení zálohovat na Google Disk. Alternativně je také možné zálohování na iCloud, majitelé iPhonů jsou však od začátku „limitováni“ velikostí dostupného cloudového úložiště. Server androidauthority.com odkazující se na wabetainfo.comnyní upozorňuje na skrytý řádek kódu aplikace, který dává tušit, že by tato výhoda mohla brzy zmizet.

V budoucnu by mohl WhatsApp nabídnout možnost přesnějšího nastavení, co přesně se má zálohovat, a co naopak vyloučit (například fotografie, dokumenty a video). V souvislosti s touto změnou však tvůrci aplikace minimálně uvažují o možnosti zrušení bezplatného zálohování na Google Disk. Pokud se tak rozhodnou, doufejme, že bude možné alespoň stále zálohovat v rámci 15GB bezplatného limitu.