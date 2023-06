Mobily budou opět rychlejší, Micron představil svou technologii UFS 4.0

Společnost Micron, kterou nedávno Čína označila jako riziko pro režim, oznámila své řešení pro mobilní úložiště UFS 4.0 a rovnou uvedla, že již odeslala zkušební vzorky vybraným globálním výrobcům smartphonů.

Are you ready for the next big thing in #mobile storage? Introducing Micron UFS 4.0 storage, purpose-built for flagship smartphones. Built on advanced 232-layer 3D NAND, it delivers best-in-class performance and power in capacities up to 1TB. https://t.co/PWqS252Ccc pic.twitter.com/lnAXWFlwOW