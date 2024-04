Samsung má údajně v rukávu levné chytré hodinky. Jak mají vypadat?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung zřejmě chce získat ještě větší tržní podíl v oblasti nositelné elektroniky. Letos jsme se dočkali po letech chytrého náramku Galaxy Fit3 a dle androidheadlines.com má Samsung v plánu ukázat i cenově dostupnější chytré hodinky.

Připravovaný model má designově vycházet ze starších Galaxy Watch4 Classic a kupříkladu zachovat kruhový tvar, přičemž dojde i na otočnou lunetu. Potvrzuje to i kódové označení nových hodinek SM-R866F, které je velice blízké kódu modelu Watch4, jenž zněl SM-R860F.

Prozatím se spekuluje o názvu Galaxy Watch FE, což by odpovídalo telefonům a sluchátkům, která Samsung nabízí i v cenově dostupnějších verzích. V rozporu s tím však informátor Max Jambor uvedl, že přídomek FE nebude použit. Naopak nadhodil název Galaxy Watch4 (2024). V tomto případě by tak šlo o pomyslné navázání na to, co Samsung vytváří u tabletů, kde jsme se letos dočkali Galaxy Tabu S6 Lite (2024).

V případě výbavy prozatím informace v podstatě nejsou, hovoří se jen o pravděpodobném nasazení Wear OS. V tuto chvíli proto neznáme ani možné datum představení.