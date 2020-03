Samsung kvůli koronaviru dočasně zavírá největší továrnu na výrobu telefonů

Jak asi víte, zákeřný COVID-19 páchá škody nejen na lidském zdraví, ale také na ekonomickém zdraví jednotlivců, států i obchodních společností. Spousta výrobců tak v současnosti zavádí nejrůznější bezpečnostní opatření. Jedním z nich je i rozhodnutí společnosti Samsung dočasně zavřít továrnu v Indii, která byla otevřena teprve v létě 2018 a v současnosti je největší továrnou na světě vyrábějící telefony s logem Samsung. Pro lepší představu uveďme, že za rok tato továrna „vychrlí“ až 120 milionů kusů telefonů.

Samsung and LG suspend factories in India over COVID-19 outbreak https://t.co/XkSrjV45GB by @joechomuhyun