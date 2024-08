Nejhezčí véčko na trhu? Přivítejte Huawei nova Flip s téměř 7" displejem

Fotografie: Huawei

Novodobé véčkové telefony jsou mezi výrobci velmi oblíbené a již několik jich má na svém kontě Huawei. Vše začalo modelem P50 Pocket a nově výrobce představil model nova Flip. Jak název napovídá, dostáváme se spíše ke střední třídě, jejímž představitelem u Huawei je právě řada nova. Do značné míry to pak naznačuje i menší venkovní displej. Výrobce se ale celkově zaměřil na design a venkovní 2,14" OLED panel je spjat v jednom modulu s hlavními fotoaparáty. Má mimochodem jemné rozlišení a pro základní informování by měl být zcela postačující. Konstrukci telefonu Huawei věří a chlubí se testováním v počtu 1,2 milionů otevření a zavření. Naopak na zvýšenou odolnost se bohužel nedostalo. Těšit se však můžete z tloušťky pod hranicí 6,9 milimetrů a vcelku příjemné hmotnosti 195 gramů.

Lákadlem však pro většinu zájemců bude velký vnitřní panel, jehož úhlopříčka činí 6,94" a jde tak o jeden z největších displejů, které ve véčkovém mobilu nalezneme. Typově se jedná o OLED panel s jemným rozlišením a až 120Hz obnovovací frekvencí.

Výrobce prozatím neprozradil použitý procesor, jde o tradiční tah Huawei, ve kterém moc smyslu nenacházíme. Potvrzena je tak jen 12GB operační paměť. Volit pak bude možné mezi 256GB, 512GB a 1TB paměťovou variantou. Prostředí zajišťuje operační systém HarmonyOS 4.2 a zabezpečit jej můžete třeba otiskem prstu, nezbytná čtečka se nachází na pravém boku zařízení. Prostředí je doplněno umělou inteligencí, která zde poslouží pro pokročilejší úpravu fotek.

Kromě venkovního displeje se Huawei rozhodl lehce šetřit též na fotoaparátech. Hlavní snímač s 50 megapixely sice doprovází ultraširokoúhlý objektiv, ale jen s nižším 8megapixelovým rozlišením. Výčet už uzavírá jen 32megapixelová selfie kamerka ve vnitřním displeji, ačkoliv na selfie využijete spíše hlavní snímač, a to díky véčkové konstrukci. Vnitřní fotoaparát najde uplatnění především u videohovorů.

Baterie má spíše průměrnou kapacitu 4 400 mAh, avšak u telefonů této konstrukce jde o vcelku obvyklou hodnotu. Radost vám může udělat rychlé 66W drátové nabíjení. Na bezdrátovou alternativu se bohužel nedostalo.

Nový Huawei nova Flip se nabízí v zelené, růžové, bílé a černé barevné variantě. Prodej bude zahájen 10. srpna, avšak zatím jen na čínském trhu. Cena za základní 256GB verzi činí 5 288 CNY, což je v přepočtu zhruba 20 tisíc korun s daní. Není však jisté, že se novinka dostane i na evropský, potažmo český trh.