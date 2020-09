Další skládačka pod 30 tisíc. Samsung zlevňuje Galaxy Z Flip

Fotografie: mobilenet.cz

Ohebné telefony se v letošním roce pomalinku dostávají do dostupnějších pater, alespoň tedy některé. Není to tak dlouho, co jsme vás informovali o výrazném a dokonce dvojitém snížení ceny Motroroly Razr. Její cenový pád nyní následuje i v podstatě jediný, byť vzdálený, konkurent Samsung Galaxy Z Flip ve verzi s podporou 4G. Při zahájení prodeje před více než půl rokem stál bezmála 39 tisíc korun, pak cena dokonce ještě vzrostla těsně nad 40 tisíc korun.

Nyní však skládací Samsung na českém trhu seženete již za 29 999 Kč, což je rozhodně mnohem přívětivější cenovka. Pokles ceny lze vysvětlit nejen přirozeným stárnutím telefonu, ale rovněž existencí vylepšené verze. Pořídit si totiž můžete také Samsung Galaxy Z Flip ve verzi s podporou 5G, která má navrch i výkonnější Snapdragon 865+. Tato verze je však aktuálně výrazně dražší zhruba o 13 tisíc korun.