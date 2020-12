Ohebné véčko Galaxy Z Flip dostává Android 11 s nejnovější nadstavbou One UI 3.0

Softwarová podpora společnosti Samsung je v poslední době více než příkladná. Posledním přírůstkem do řad smartphonů s One UI 3.0 se stalo ohebné véčko Galaxy Z Flip, které obdrželo společně s nejnovější nadstavbou také operační systém Android 11.

