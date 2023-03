Samsung Galaxy S20 FE, nebo Galaxy A54: Který aktuálně koupit?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung včera představil velmi očekávanou novinku Galaxy A54. Donedávna typický model střední třídy se však výbavou i cenou pomalu vyšplhal spíše do vyšší střední třídy, kde je konkurence zpravidla o něco tvrdší. Aby toho nebylo málo, bude novinka konkurovat i stájovým kolegům. Typickým příkladem je výběhový Galaxy S20 FE 5G, který je sice na trhu již rok a půl, ale právě proto stačil výrazně zlevnit a dostat se do pomyslné cenové kolize s Galaxy A54.

Vyvstává tak otázka, jaký ze zmíněných telefonů zvolit, pokud vybíráte nový mobil, jste rozhodnuti spíše pro Samsung a váš cenový limit se pohybuje kolem 12 tisíc korun? Bude lepší žhavá novinka, nebo sice starší, ale již vyladěný kousek z vyšší řady?

Samsung Galaxy S20 FE Samsung Galaxy A54 Rozměry 159,8 × 74,5 × 8,4 mm 158,2 × 76,7 × 8,2 mm Hmotnost 190 gramů 202 gramů Displej 6,5" Super AMOLED, 120 Hz 6,4" Super AMOLED, 120 Hz Materiál zad plast sklo Materiál rámu kov plast Procesor Snapdragon 865 Exynos 1380 RAM 6 Gb 8 GB Hlavní fotoaparát 12 Mpx, 1/1,76" 50 Mpx, 1/1,56" Teleobjektiv ano ne Makro objektiv ne ano Prostředí Android 13, One UI 5.1 Android 13, One UI 5.1 Aktualizace do 2024 (minimálně) 2028 Baterie 4 500 mAh 5 000 mAh Bezdrátové nabíjení ano ne Cena 12 999 Kč 11 999 Kč

Velikost a konstrukce

Pokud jsou pro vás důležité rozměry, vězte, že oba modely si nemají co závidět. Galaxy S20 FE je nepatrně vyšší, na druhou stranu je užší. Ani hmotnost vám nijak zásadně nenapoví. 12gramový rozdíl je kolem 200gramové hranice zcela zanedbatelný.

U samotné konstrukce již odlišností nalézáme. Starší Galaxy S20 FE má plastovou zadní stranu, zatímco Galaxy A54 má záda skleněná (Gorilla Glass 5). Robustnost konstrukce ale tvoří i rám, který je u A54 plastový, přičemž Galaxy S20 FE jej má kovový. Čelní strana je samozřejmě skleněná, jenže mladší model má modernější sklíčko Gorilla Glass 5, starší si musí vystačit s Gorilla Glass 3.

Displej

Dle očekávání se velké rozdíl nenachází u displejů. 6,5" AMOLED, respektive 6,4" AMOLED panel u Galaxy A54 má Full HD+ rozlišení a pracuje s až 120Hz obnovovací frekvencí. Mírné odlišnosti jsou u jasu, který může u S20 FE dosáhnout 1 200 nitů, u Galaxy A54 jen 1 000 nitů. V praxi však velký rozdíl nepoznáte. Nechybí ani funkce Always-On.

Výkon

V části týkající se hardwaru si musíme ujasnit, co srovnáváme. Tím jsou základní oficiálně dostupné verze obou modelů na českém trhu. Galaxy S20 FE disponuje procesorem Snapdragon 865, který je tři roky starý, Galaxy A54 má Exynos 1380, tedy zbrusu nový model z letošního roku. Paradoxně však bude o něco výkonnější starší procesor. Zatímco Galaxy S20 FE dosahuje v AnTuTu zhruba 630 tisíc bodů, Galaxy A54 bude mít dle prvních odhadů výsledky kolem 530 tisíc bodů. V případě operační paměti je výhoda na straně Galaxy A54, má 8GB RAM, starší kousek jen 6GB RAM. Interní paměť vždy pojme 128 GB a jsou podporovány paměťovky.

Baterie

Ačkoliv jsou oba telefony takřka shodně velké, neplatí to o bateriích. Galaxy S20 FE si musí vystačit se 4 500mAh akumulátorem, Galaxy A54 se chlubí kapacitou 5 000 mAh. Výdrž by tak měla být spíše na straně A54. Výkon nabíjení je shodný, a to 25 W. Galaxy A54 by měl energii dočerpat za zhruba 77 minut, Galaxy S20 FE to stíhá za zhruba 65 minut. Těchto časů však dosáhnete jen s 25W nabíječkou, a tu nenajdete ani u jednoho mobilu. Galaxy S20 FE má v balení 15W, Galaxy A54 žádnou. Nyní se však dostáváme k zásadní výhodě Galaxy S20 FE, kterou je podpora 15W bezdrátového nabíjení, které modelu A54 chybí.

Fotoaparáty

U fotoaparátů už změn najdeme více. Hlavní snímač má Galaxy A54 nejen s vyšším 50megapixelovým rozlišením, ale i celkově větším snímačem 1/1,56". S20 FE má 12 Mpx a velikost snímače 1/1,76". Naopak ultraširokoúhlé objektivy s 12 megapixely a záběrem 123° budou zřejmě zcela shodné.

Třetím fotoaparátem je u Galaxy A54 jen obyčejný 5megapixelový makro snímač. Ten sice S20 FE postrádá, ale vše kompenzuje mnohem užitečnějším teleobjektivem s 8 megapixely a možností trojnásobného bezztrátového přiblížení.

Prostředí a aktualizace

V tuto chvíli jsou na tom telefony zcela shodně. Využívají nejnovější Android 13 i nadstavbu One UI 5.1. Tato shoda ještě nějaký čas potrvá. Galaxy S20 FE obdrží i budoucí Android 14 a zřejmě i další generaci nadstavby Samsungu. S ohledem na jeho stáří to však s největší pravděpodobností bude jeho konečná a někdy v průběhu příštího roku bude ukončena jeho softwarová podpora, i když to je pouze odhad. Galaxy A54 je na tom výrazně lépe. Jeho podpora skončí až v průběhu roku 2028.

Konektivita

Oba telefony zvládají Wi-Fi 6, NFC, 5G a mají USB-C. Velmi drobný, ale pro mnohé zásadní rozdíl, je v SIM kartách. Nový Galaxy A54 si totiž již poradí s eSIM.

Cena

Nadále zůstaneme u základních variant, což znamená, že v oficiální české distribuci pořídíte Galaxy S20 FE 5G za 12 999 Kč, zatímco Galaxy A54 za 11 999 Kč. Rozdíl je tedy tisíc korun, což není nijak výrazné a při rozhodování často nebude hrát velkou roli.

Který vybrat?

Správná volba bude jako vždy komplikovaná. Pakliže chcete po funkční stránce za své peníze to nejlepší, zřejmě se přikloníte ke Galaxy S20 FE. Zlákat vás může bezdrátovým nabíjením, přítomností teleobjektivu a o něco vyšším výkonem. V případě Galaxy A54 hraje do karet o něco nižší cena a výrazně delší softwarová podpora.

