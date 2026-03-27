Marek Vacovský
Samsung Browser pro Windows opouští beta režim a jede na vlně AI
Fotografie: Samsung
  • Po pěti měsících testování přichází stabilní Samsung Browser pro Windows
  • Hlavní novinkou je integrace Perplexity AI
  • Nabízí také pokročilou synchronizaci

Samsung po pěti měsících testování oficiálně vydává stabilní verzi svého internetového prohlížeče pro Windows. Novinka s označením verze 30.0.0.95 je dostupná globálně a lze ji nainstalovat na systémy Windows 10 (verze 1809 a novější) i Windows 11.

Samsung Browser každopádně nabízí standardní funkce, které dnes očekáváme od moderních prohlížečů. Nechybí synchronizace záložek, historie, nastavení či ukládání hesel, a to díky integraci služby Samsung Pass. Důraz je pak nepřekvapivě kladen na plynulé propojení mezi zařízeními napříč platformami, což ocení zejména uživatelé ekosystému Galaxy.

Zásadní odlišení ale přichází jinde. Samsung totiž vsadil na integraci Perplexity AI přímo do prohlížeče, a to ve formě tzv. agentní AI. Ta zvládá nejen klasické úkoly jako shrnutí webových stránek nebo překlad, ale dokáže i aktivně pracovat s obsahem. Můžete tak například zadat požadavek na vytvoření plánu nebo rešerše na základě otevřených panelů.

Zajímavostí je také pokročilé vyhledávání. Namísto klasických klíčových slov lze využít přirozený jazyk – a to i při procházení historie. Stačí popsat, co hledáte, a prohlížeč se pokusí najít relevantní obsah. Jak dodává gsmarena.com, Samsung nicméně posouvá schopnosti ještě dál – AI totiž dokáže pracovat i s video obsahem. Podle výrobce dokáže pochopit kontext přehrávaného videa a na základě slovního zadání se vrátit na konkrétní pasáž.

