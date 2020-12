Rok s ohebným Samsungem Galaxy Fold. V jakém je stavu a dává smysl?

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Ohebné telefony jsou tu s námi už skoro dva roky a první generaci Samsungu Galaxy Fold si první zájemci u nás mohli koupit přesně před rokem. První generace ale většinou bývají nedokonalé. Nebo to tak není? Jak se Samsungu povedl ohebný telefon, v jakém je stavu konstrukce a vnitřní ohebný displej po téměř roce používání a má vůbec ohebný telefon vlastně smysl? To vše vám prozradíme v testu po (téměř) roce používání.

Samsung Galaxy Fold způsobil před rokem poprask. Byl to vůbec první u nás oficiálně dostupný ohebný telefon. Samsung jeho prodej musel odložit, protože u prvních kusů se objevily problémy s odolností vnitřního displeje a některé součásti musel přepracovat. O to více jsem byl zvědavý na stav telefonu po téměř roce používání. A verdikt? Podrobně vše naleznete ve videu níže, přinášíme také textové shrnutí.

Vydržel Samsung Galaxy Fold rok používání?

Galaxy Fold jsem za dobu používání nešetřil. Celou dobu jsem ho používal bez krytů, několikrát jsme s ním zmoknul, byl s ním na pláži, několikrát mi spadnul a dokonce se mi po otevřeném telefonu prošly děti. O to víc mě překvapilo, že konstrukce telefonu skoro nijak neutrpěla a je ve velmi dobrém stavu. Samsung telefon vyrobil velmi bytelně a ani rok intenzivního používání ho příliš nepoznamenal, což je vzhledem k případným úvodním obavám velmi dobrá zpráva.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy Fold 4G Rozměry 160,9 × 117,9 × 7,6 mm , 276 g Displej Super AMOLED, 7,3" (2 152 × 1 536 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 855 , 1×2,84 GHz + 3×2,41 GHz + 4×1,78 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB / 1 000 GB , ne Akumulátor 4 380 mAh Kč 45 990 Kč 45 990 Kč

Začněme tím nejpodstatnějším, a to je vnitřní displej. Za dobu používání jsou na něm dvě ošoupanější místa vzniklá častým používáním potvrzovacích tlačítek na stejném místě, zároveň jsou na něm patrné jemné vrypy v místech, kde jsem omylem zatlačil nehtem. Ty obecně displej nemá vůbec rád, jeho ochrana je měkká. Všechny tyto kazy jsou ale vidět pouze při vypnutém displeji a podrobném zkoumání. Při běžném používání si čehokoliv na displeji nevšimnete a po roce používání je v mnohem lepším stavu, než jsem čekal. V pravém dolním rohu se mi poslední měsíc objevilo několik mrtvých pixelů, to by však měla být v záruce bez problémů odstranitelná vada.

Druhý aspekt je celková konstrukce. Zde se za celou dobu neobjevila žádná změna a konstrukce pantu a otevírání je stejně bytelná jako na začátku. Telefon lze pohodlně otevřít a zavřít jednou rukou, a i když jsem to dělal mnohokrát denně, nevykazuje mechanismus známky opotřebení. V posledním měsíci jsem si však všiml, že se telefon neotevře zcela do roviny a je potřeba ho mírným tlakem do roviny dotlačit. Je to jen ale velmi mírné.

Mile mě překvapila odolnost skel předního displeje a zadní strany. I přestože jsem telefon celou dobu používal bez krytu, až na pár malých a tenkých vlasových škrábanců nenesou téměř žádné známky používání. Bez jakýchkoliv oděrků je také sklo fotoaparátů a rámeček modulu fotoaparátů. Konstrukce mě tedy celkově velmi pozitivně překvapila. Pokud je vůbec první generace zpracována takto bytelně a odolně, vůbec nemám strach o výdrž generací dalších a nezdráhám se říci, že se nikdo pořízení ohebného telefonu bát nemusí.

Mírným zklamáním pro mě byla výdrž baterie, jelikož jsem přecházel z Galaxy Note10. I když má papírově menší baterii, měl paradoxně lepší výdrž. U Galaxy Foldu se výdrž subjektivně příliš neměnila, pokud jsem používal z velké části vnitřní nebo vnější displej. Fold je klasickým jednodenním telefonem, v případě většího zápřahu pak není problém nabíjet i dvakrát denně. Na druhou stranu, v úsporném režimu a s minimálním používáním dokáže přečkat i tři dny, takto jsem ale Fold prakticky nepoužíval a jeho potenciál jsem využíval na maximum.

A právě potenciál ohebných telefonů se mi při používání v praxi skutečně potvrdil. Nejen pro pracovní funkce jsem si oblíbil vnitřní displej a fakt, že z telefonu rázem udělám schopný tablet. Editace dokumentů Word nebo Excel nebo práce s PowerPointem, což pro mě na telefonu vždy byly činnosti ryze provizorní, lze nyní dělat celkem obstojně a hlavně pohodlně. Oblíbil jsem si dvousloupcové zobrazení u většiny aplikací, jako je Outlook nebo v různých messengerech, často jsem využíval i režim rozdělení na dvě okna.

Vnitřní displej se ale překvapivě hodí i pro ukázku fotografií či videí příbuzenstvu, které si nemusí vytahovat brýle, protože je vše hezky velké. A zároveň je Fold skvělým herním nástrojem. A vždy jsem si znovu a znovu užíval, že mám v kapse malý tablet, přitom v těle telefonu.

Celkově je Galaxy Fold po téměř ročním provozu v daleko lepším stavu, než bych od první generace zcela nové technologie očekával. Pokud přemýšlíte, zda si ohebný telefon pořídit a bojíte se odolnosti konstrukce nebo celkově nevyspělé technologie, rozhodně k tomu není důvod. A jedno je jisté. Jiný, než ohebný telefon už nechci.