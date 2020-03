První skládací Samsung aktualizován. Galaxy Fold se dočkal Androidu 10

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Galaxy Fold byl vůbec prvním ohebným telefonem Samsungu a lze říci, že i prvním tohoto druhu představeným předním světovým výrobcem. I přes počáteční obtíže spojené s kvalitou konstrukce se v loňském roce novinka dostala na český trh. U telefonu za více než 50 tisíc korun však zamrzí, že vlastně doposud čeká na nejnovější Android 10, jehož příprava Samsungu zabrala více času, než by bylo ideální. Server sammobile.com však informuje, že dnes došlo k vypuštění updatu, prozatím pro francouzský trh.

Samotná aktualizace vychází formou OTA, což znamená, že by vám ji telefon měl sám nabídnout. Kromě Androidu 10 se můžete těšit na nejnovější bezpečnostní záplaty platné k 1. březnu a samozřejmě i nadstavbu One UI 2.1. Ta přináší tmavý režim napříč celým prostředím a úpravu ovládání gesty. Očekává se, že v následujících dnech bude aktualizace rozšířena do dalších regionů a současně, že dojde i na 5G verzi. K tomu dodejme, že oficiálně se na českém trhu prodává Galaxy Fold ve verzi s podporou 4G.