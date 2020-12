Rok 2020 podle diváků: přehled našich nejsledovanějších videí

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Více než dekádu patří k obsahu mobilenet.cz také videa. Neomezujeme se pouze na videorecenze mobilních zařízení, ale připravujeme pro vás občasník mobilecast, první dojmy z horkých novinek či recenze mobilních her. Na sklonku roku 2020 je tak ideální čas se ohlédnout a zjistit, jaká videa vás zaujala nejvíce.

Stejně jako v loňském roce, i letos se ohlédneme za videopohledy, které se těšily největší oblibě. Tradičně si projdeme nejsledovanější desítku, která se letos může pyšnit často až velmi těsnými rozdíly v počtu zhlédnutí. Rok 2020 byl zásadním způsobem poznamenán celosvětovou pandemií nového typu koronaviru, kvůli kterému například odpadlo několik veletrhů, na kterých jsme se dříve běžně setkávali s novinkami z nejen mobilního světa. Výrobci tak své produkty představili buď pouze on-line, případně ve skromnějších podmínkách. Změnou prošla také naše redakční videa, která častěji vytváříme přímo ve studiu a nikoliv venku či v kavárnách.

Přesto lze říci, že je žebříček, co se zastoupení výrobců týče, obdobný jako loni. Předem můžeme prozradit například to, že se Samsungu nepodařilo obhájit prvenství a v roce 2020 se nemůže pyšnit nejsledovanějším videem. Nejtěsnější rozdíl pak byl mezi 3. a 4. pozicí. Dvě recenze na letošní telefony Samsung dělilo v době psaní tohoto článku (28. prosince ve 13:00) pouze 132 zhlédnutí.

Po delší době se do žebříčku dostal také Apple, a to díky jarnímu představení iPhonu SE (2020). Podzimní novinky v podobě iPhonů 12 dorazily letos nezvykle pozdě a ačkoliv patří videa s Apple tématikou obecně k nejsledovanějším, měla jen málo času se probojovat až na špici. V tomto ohledu proto stojí za zmínku například iPhone 12 mini, jehož videorecenzi jsme vám přinesli 20. listopadu. Za přibližně měsíc se toto video pohodlně dostalo do první třicítky nejsledovanějších videí za rok 2020.

10. místo

Realme 6 – videorecenze

9. místo

Samsung Galaxy A41 – videorecenze

8. místo

Redmi Note 9 Pro – videorecenze

7. místo

Samsung Galaxy A21s – videorecenze

6. místo

iPhone SE – první dojmy

5. místo

Xiaomi Amazfit GTS – videorecenze

4. místo

Samsung Galaxy S20 Ultra – videorecenze

3. místo

Samsung Galaxy A71 – videorecenze

2. místo

Česká Siri v iPhonu – Návod instalace Hello Emma

1. místo

Honor Watch Magic 2 – videorecenze