Google chce v letošním roce rozšířit kolekci Stadia o více než 100 her

Fotografie: Google

V návaznosti na nedávné prohlášení zástupců společnosti Google, v němž oznámili uzavření studia starajícího se o vývoj her pro platformu Stadia, předplatitele služby mile překvapí nejnovější zpráva z oficiálního blogu.

V příspěvku na blogu se můžeme dočíst, že v letošním roce (2021) bude nabídka platformy Stadia rozšířena o více než 100 her. Jako první dorazí tituly Shantae (Risky’s Revenge – Director’s Cut a Half-Genie Hero Ultimate Edition – Director’s Cut), které byly původně představeny na přenosné konzoli Nintendo DSi v roce 2010. 2. března pak naváže „It Came from Space and Ate Our Brains“ a 17. března dorazí oblíbená FIFA 21. Jízdní řád v současnosti oznámených her na platformě Stadia najdete přímo na community.stadia.com.

Stáhnout Stadia