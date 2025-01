Inovacemi se zde nešetřilo: nové notebooky od Lenova vám vyrazí dech

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Musíme uznat, že Lenovo nás na veletrhu CES v Las Vegas opět bavilo – jako jeden z mála výrobců se inovací totiž opravdu nebojí. Důkazem budiž třeba ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, který dokáže rozvinout svůj flexibilní OLED panel ze 14 palců na 16,7palcovou úhlopříčku. My jsme se tak rozhodli na stánek Lenova zavítat a všechny zajímavé novinky jsme pro vás detailně obhlédli.

Notebook Lenovo s vyjížděcím displejem jde do prodeje a další novinky

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable

Začít musíme již zmíněným ThinkBook Plus Gen 6 Rollable s rolujícím displejem. Pokud si myslíte, že jde o prototyp, který se na trh dostane až za pár let, musíme vás zklamat – Lenovo věří, že toto zařízení najde uplatnění a proto se na něj můžete těšit už během letošního roku, dost možná ještě v první polovině roku 2025. Lenovo už stanovilo předběžnou cenu, 3 500 dolarů by mohlo pro tuzemské zájemce znamenat něco okolo 100 tisíc korun včetně DPH. Ano, je to opravdu hodně, ovšem cenovku si tento kousek zřejmě obhájit dokáže. Jsme rádi, že oproti takovému ThinkBook Transparent Project Crystal s transparentním displejem tento kousek dost možná již brzy přivítáme i v naší redakci.

Displej se 120Hz obnovovací frekvencí, jasem 400 nitů a se 100% pokrytím DCI-P3 můžete rozvinout více způsoby – je zde dedikované tlačítko na klávesnici, ale rozvinout jej můžete i za pomocí speciálního gesta, které uděláte před webkamerou. Vše působí dokonale futuristicky, pro milovníky inovací jde o produkt, který rozhodně nejde ignorovat.

Vůbec nejlepší informací je, že ThinkBook Plus Gen 6 Rollable není přerostlá krabice, ale vcelku kompaktní notebook, jehož tloušťka se podařila udržet pod hranicí 2 centimetrů a hmotnost nepřesáhne 1,7 kilogramů – nejde tedy o ultrabook, ale vcelku standardní notebook, který díky velkému panelu využijí například programátoři, kteří s sebou nebudou muset vozit externí monitor a ušetří tak nemálo místa ve svém zavazadle. Zbylé rozměry činí 30,3 × 23 centimetrů, opět tedy nic, čím by se notebook vymykal.

Uvnitř se nachází akumulátor s kapacitou 66 Wh, k dispozici je dvojice 2W reproduktorů s certifikací Harman Kardon s certifikací Dolby Atmos a pro kvalitní videohovory je zde dvojice mikrofonů. O výkon se stará procesor Intel Core Ultra 7 (2. generace), k dispozici bude až 32GB paměť RAM LPDDR5x-8533 a až 1TB úložiště typu Gen4 SSD.

Lenovo Yoga Book 9i

Svůj zájem si vysloužil i Lenovo Yoga Book 9i. Pro naše čtenáře nejde o úplné překvapení, původní generaci Lenovo Yoga Book 9i jsme v redakci již omrkli a musím uznat, že jsem byl příjemně překvapen, jak praktické zařízení to vlastně je. Lenovo tomuto typu notebooku se dvěma panely důvěřuje, proto nám v rámci veletrhu CES 2025 v Las Vegas představilo vylepšenou generaci.

Hlavním tahákem zůstává dvojice 14palcových POLED panelů s 2,8K rozlišením a jasem v maximu až 750 nitů. Displeje se chlubí dynamickou obnovovací frekvencí 48–120 Hz a potěší i skleněný povrch, oba panely jsou samozřejmě dotykové a s příjemným poměrem stran 16:10. Už z předchozí generace víme, že si Lenovo přichystalo mnoho nápomocných nástrojů pro maximálně komfortní multitasking, jeden z panelů funguje i jako dotyková klávesnice, touchpad, případně jako grafický tablet, to vše podle toho, co s notebookem budete právě dělat.

Notebook má velmi příjemné rozměry, konkrétně 31,5 × 20,9 × 1,55 cm a hmotnost se pohybuje okolo 1,22 kilogramů. Součástí balení je i hardwarová Bluetooth klávesnice, která se dá v případě potřeby připojit, ale také odpojit. Uvnitř se nachází procesor Intel Core Ultra 7 255H (with Intel Evo Edition) s grafikou Intel Arc, RAM může mít až 32 GB LPDDR5x a SSD až 1TB. Těšit se můžete hned na 4 2W reproduktory s certifikací Dolby Atmos, baterie nabízí kapacitu 88 Wh.

Lenovo Yoga Slim 9i

Čekáte na další překvapení? Lenovo Yoga Slim 9i je vůbec prvním notebookem s kamerou pod displejem. To znamená, že se objeví jen v případě, že ji opravdu potřebujete, obdobně jako například u některých smartphonů (nejen) od Samsungu. Lenovo nasadilo 32Mpx snímač, to proto, aby kameru náležitě podpořilo. Benefitem tohoto řešení je, že se Lenovu povedlo roztáhnout displej prakticky po celé čelní ploše, panel zabírá 98 % viditelné části.

Uvnitř jde o velmi povedený notebook s procesorem Intel Core Ultra 7 258V, opět bude maximem 32GB RAM a 1TB SSD (standardu PCle M.2). 14palcový OLED panel nabízí 4K rozlišení, 120Hz obnovovací frekvenci a poměr stran 16:10, v maximu nabídne jas až 750 nitů. Potěší také čtveřice reproduktorů s certifikací Dolby Atmos a rovněž také čtveřice mikrofonů. O konektivitu se stará dvojice portů Thunderbolt 4, z bezdrátové konektivity nechybí Wi-Fi 7. Lenovo Yoga Slim 9i je kompaktní notebook s rozměry 31,2 × 20,4 × 1,46 cm a hmotností 1,25 kilogramů.

Došlo i na ThinkPady

Lenovo myslí i na workoholiky, pro které připravilo nové ThinkPady. Zaujmout může například X9 14 Aura Edition, už třeba jen tím, že 80% kapacity baterie s kapacitou 55Wh obnoví během jedné hodiny. Namísto výřezu, který známe z MacBooků jsou důležité technologie nad displejem v ostrůvku, který však nijak nezasahuje do panelu, což je praktické. Z konektivity je nutné zmínit plnohodnotné HDMI verze 2.1 a dvojice Thunderbolt 4 portů. Dotykový OLED displej nabídne 14palcovou úhlopříčku se 2,8K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí, jas dosahuje hodnoty 500 nitů.

Bonus na závěr

Kromě notebooků nám Lenovo na CES v Las Vegas ukázalo i pár tabletů – zajímavě vypadá například Lenovo Yoga Tab Plus, ke kterému si můžete připojit klávesnici se stojánkem a magneticky i stylus a zařízení rázem připomíná Surface Pro od Microsoftu.

Uvnitř se nachází procesor Snapdragon 8 Gen 3, Android 15, dopřát si budete moci 16GB paměť RAM a až 512GB úložiště. Displej nabízí velkorysou úhlopříčku 12,7 palců se 3K rozlišením s jasem až 900 nitů. Pro méně náročné je tu Lenovo Tab, základní tablet s procesorem MediaTek Helio G85 a Full HD+ displejem.