Ecoflow Rapid: chytrá powerbanka, která se neztratí a ještě poslouží jako stojánek

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Nabídka powerbank se stále rozrůstá a u mnoha z nich se zpravidla jedná pouze o jediné: nabít smartphone či jinou elektroniku. Ovšem výrobce Ecoflow, jehož stánek jsme navštívili na veletrhu CES 2025, na to jde trochu jinak. Představil zde řadu powerbank Ecoflow Rapid Powerbank, které jsou o dost „chytřejší“ než průměrná powerbanka tohoto typu.

Začněme důležitou informací, a to, že Ecoflow Rapid Powerbank je dostupná ve dvou provedeních: s 5 000mAh baterií a s 10 000mAh baterií. Ačkoliv by se tak mohlo zdát, že se liší pouze kapacitou a pochopitelně také rozměry a hmotností, není tomu tak. V čem jsou obě powerbanky identické, je například oblast designu, který je poměrně minimalistický a podle nás povedený. Jedná se přitom o powerbanky s podporou MagSafe a také Qi2, což znamená, že si je můžete jednoduše nacvaknout na záda iPhonu či kompatibilního smartphonu s Androidem. Prozatím se jedná pouze o HMD Skyline, avšak minimálně Samsung již potvrdil, že se letos smartphonů s Qi2 konečně dočkáme a to stejné očekáváme také od Googlu a snad i dalších výrobců. Samotné přichycení má být pak velmi spolehlivé, neboť výrobce nasadil kvalitní, silné magnety.

Zmíněné nabíjení výkonem až 15 W však nemusí probíhat pouze bezdrátově, k dispozici je také konvenční nabíjení skrze kabel. A již v tomto ohledu přináší Ecoflow velmi praktickou vychytávku – integroval nabíjecí kabel přímo do těla powerbanky. Jelikož je průměrná powerbanka bez kabelu ve výsledku k ničemu, jedná se o velmi užitečný doplněk. Pochopitelně lze i bez kabelu u tohoto typu powerbank stále počítat s možností bezdrátového nabíjení, to je však pomalejší. Nabíjecí výkon drátového nabíjení je totiž vzhledem k velikosti nadprůměrný, a to zejména u větší 10 000mAh verze.

Zatímco 5 000mAh provedení nabídne výkon až 30 W, 10 000mAh varianta rovnou 65 W, což už je hodnota plně dostačující pro nabíjení velkého množství moderních notebooků. Výrobce konkrétně slibuje, že iPhone 15 Pro bude s menším provedením možné nabít 1,1×, zatímco s větším (vcelku logicky) 2,2×. Samotné nabití 5 000mAh powerbanky má pak trvat z 0 na 70 % velmi solidních 33 minut a nepochybně potěší i podpora Power Delivery 3.0. Prakticky to znamená, že je možné s powerbankami nabíjet víceméně všechnu moderní elektroniku.

Kromě výše uvedeného pak zaujme důraz, který výrobce kladl na bezpečnost. Powerbanky obsahují dedikovaný čip, který kontroluje stav powerbanky/baterie 50krát za sekundu, tedy více než 4milionkrát denně. Zároveň nemá chybět speciální uspořádání komponent pro co nejnižší zahřívání. Pro zapomnětlivce je dokonce k dispozici možnost integrace do Find My pro velmi snadné dohledání. Tomu napomůže i integrovaný reproduktor, pomocí kterého o sobě může dát powerbanka ztracená v domácnosti vědět.

Výčet zajímavostí však stále nekončí, protože 10 000mAh varianta má ještě něco navíc. Konkrétně se jedná o monochromatický LED displej, který funguje jako ukazatel nabití, ale také upozorní na to, kolik zbývá času do nabití samotné powerbanky. Navíc je možné si tento displej i stylizovat, a to například nápisem či emoji skrze mobilní aplikaci, kde je zároveň možné sledovat rychlost nabíjení, nabíjecí výkon a další. Na závěr dodejme, že obě powerbanky obsahují také praktický integrovaný stojánek (určený pro využití ve vertikální i horizontální poloze) a menší 5 000mAh je již v prodeji za cenu zhruba 1 500 Kč, zatímco větší se má do prodeje teprve dostat.