Jasnější a ostřejší barvy s technologií NXTPAPER 4.0 debutují v tabletu od TCL

Fotografie: TCL

TCL se v posledních letech soustředí na vylepšenou technologii displejů pro mobilní zařízení, kterou nazývá NXTPAPER. Objevuje se nejen na mobilech, ale rovněž na tabletech a spočívá v lepší ochraně vašich očí. Samotný panel je vždy matný a výrazně šetrnější k vašim očím. Během právě začínající veletrhu CES 2025 se výrobce vytasil s novou generací technologie NXTPAPER, která má zážitek opět o kus posunout.

Nová generace technologie NXTPAPER 4.0 staví na úspěchu svých předchůdců a přináší další zlepšení díky kombinaci softwarových a hardwarových inovací. Využitím pokročilé technologie polarizovaného světla a filtrace modrého světla poskytuje displej přirozené zobrazení, které minimalizuje namáhání očí. Čistotu zobrazení zvyšuje leptání pomocí nanomatrixové litografie. I přes matný povrch výrobce slibuje realistické a živé barevné podání.

NXTPAPER 4.0 zahrnuje také chytré režimy, jako je Smart Eye Comfort Mode, který se automaticky přizpůsobuje osmi různým situacím, včetně čtení, sledování filmů nebo práce. Funkce Personalized Eye Comfort Mode umožňuje uživatelům přizpůsobit barvy, jas a kontrast podle osobních preferencí.

Vůbec prvním zařízením, které vychytávky NXTPAPER 4.0 zužitkuje, je nově představený tablet TCL NXTPAPER 11 Plus. Novinka nabízí 11,5" displej s rozlišením 2,2K, obnovovací frekvencí 120 Hz a jasem 550 nitů, což zajišťuje solidní viditelnost i na slunečním světle. Tablet podporuje stylus T-Pen, který usnadňuje práci.

Zařízení je vybaveno funkcemi AI, jako je Smart Voice Memo pro přepis schůzek, Smart Translator pro překlad textů, hlasu a obrázků nebo Circle to Search s Googlem, který umožňuje rychlé vyhledávání gestem. NXTPAPER Key nabízí zkratky pro často používané aplikace a nástroje. Díky certifikacím TÜV, SGS a Eyesafe splňuje nový tablet TCL NXTPAPER 11 Plus přísné standardy ochrany zraku.

Nový tablet TCL NXTPAPER 11 Plus prozatím nemá svou cenu a není známo ani to, kdy se začne prodávat. Podrobnější informace se máme dozvědět později, stejně tak to, kdy dorazí další produkty s technologií NXTPAPER 4.0.