reMarkable Paper Pro přináší barvy a další vylepšení

Fotografie: reMarkable

Když se podíváte na moderní tablety, obvykle se od sebe moc neliší, což ale neplatí pro novinku s názvem reMarkable Paper Pro. Tato značka jde se svými produkty tak trochu proti proudu. Nesnaží se o hrubý výkon nebo obvyklé parametry, ale naopak chce pomocí moderních technologií co nejvíce připomínat papírový zápisník. Proč? Jednak jsou na to určití lidé zvyklí, pak to má také údajně pomoci tomu, abyste se lépe soustředili a nenechali se rozptylovat jinými lákadly digitálního světa.

To je tedy filozofie značky reMarkable. Co je tedy nového u posledního modelu? Nejdůležitější je barva. Vlastní zásobník displeje Canvas Color se skládá z fyzických barevných částic, které se pohybují po obrazovce a zobrazují specifické barvy, a nikoli ze samostatného filtru na černobílém displeji. To by mělo lépe kopírovat skutečný pocit barvy na papíře. Neočekávejte živé a jasné barvy, jaké vidíte na displeji svého chytrého telefonu. Tyto odstíny jsou stále tlumené a můžete si vybrat pouze z devíti barev (od purpurové po azurovou), ale můžete je míchat a vrstvit dohromady, což pak může vytvořit ještě více barevných možností.

Novinkou je také systém podsvícení. Je jiný než podsvícení typické pro displeje telefonů. Místo toho přední světlo směruje zdroj světla dolů na obrazovku tabletu, takže se odráží nahoru k vašim očím. Původní tablet ReMarkable odráží pouze okolní světlo, což ztěžuje viditelnost obrazovky v tmavé místnosti. U zařízení Paper Pro to není problém. Jas světla si můžete nastavit, i když stále nebude tak jasný, aby to bilo do očí. Jen natolik, abyste jej mohli používat i za šera.

Paper Pro má větší 11,8palcový displej, což znamená, že na tomto zařízení nebude fungovat žádné ze starého příslušenství. Přestavěn byl dokonce i stylus. Marker/Marker Plus jsou aktivní stylusy, takže je třeba je nabíjet a stačí je přiložit na okraj Paper Pro, kde se magneticky přichytí a začnou se bezdrátově nabíjet. Vylepšena byla i citlivost a odezva, a to až o 40 %.

Na rozdíl od papírového zápisníku zde ale nemůžete čekat dostupno cenu. Naprostý základ vás přijde zhruba na 16 tisíc korun. Za tisícovku dostanete lepší stylus, základní kryt stojí přes 2 tisíce, ten s klávesnicí dokonce 6 tisíc.