Redmi Watch 3 v redakci. Jaké jsou levné hodinky s GPS a velkým AMOLED displejem?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Pokud hledáte chytré hodinky s velkým displejem, integrovanou GPS, reproduktorem i mikrofonem, ale také přívětivou cenu, jistě vám neuniklo představení Redmi Watch 3. Novinka, která je na našem trhu v současnosti dostupná za zaváděcí cenu dva tisíce korun, již dorazila k nám do redakce. Jaké jsou naše první dojmy?

Co najdete v balení dostupných hodinek Redmi Watch 3? (UNBOXING)

Levné, nikoliv laciné

U chytrých hodinek v cenové relaci okolo dvou tisíc korun obvykle nemáme příliš velká očekávání ohledně designu, Redmi Watch 3 se však podle našeho názoru povedly. Inspirace u oblíbených Apple Watch (v tomto segmentu docela běžná) je patrná nejen na pouzdru hodinek, ale také u řemínku a způsobu jeho upínání. Vzhledově se však jedná o elegantní kus hardwaru, který rozhodně nepůsobí lacině a naopak působí dražím dojmem, než kolik hodinky skutečně stojí.

Pravý bok je domovem jediného fyzického tlačítka, zbytek ovládání připadá na displej, jenž je typu AMOLED a má velkou 1,75" uhlopříčku i vysokou jemnost 341 PPI. V tomto ohledu tedy nelze nic vytknout, přidáme-li k tomu i maximální svítivost zcela dostačující pro používání hodinek venku na přímém slunci či podporu Always-On, lze konstatovat pouze spokojenost. Jas lze regulovat pouze manuálně, avšak velmi podrobně, nikoliv například jen v pěti předpřipravených hodnotách. Samozřejmostí je rovněž podpora gesta vypnutí displeje přikrytím dlaně.

Hodinky jsou navzdory velkému displeji rovněž relativně kompaktní a také lehké, tudíž se mohou vyjímat třeba i na drobnějším dámském zápěstí. Rám pouzdra je pak z povedené imitace kovu, škoda jen, že spodní strana je kompletně plastová, ovšem u takto levných hodinek evidentně nelze očekávat nasazení antialergických materiálů, jako je sklo či snad ještě dražší keramika. Naprostou samozřejmostí je pak odolnost do 5 ATM, čemuž nasvědčuje i sportovní režim určený pro plavání v bazénu.

Svižný systém

S ohledem na nízkou cenu nás příjemně překvapila rovněž svižnost proprietárního systému, avšak nic zásadního mu nechybí. Potěšila by snad jen přítomnost NFC pro bezkontaktní placení, ale jako u všeho i zde platí, že s nižší cenou se zákonitě pojí i různé kompromisy. V žádném jiném ohledu vás však každopádně Redmi Watch 3 brzdit nebudou, neboť mají integrovanou GPS i přehledné prostředí. To je řešeno klasickým menu, do kterého se uživatel dostane po zmáčknutí tlačítka na pravém boku, případně je možné projíždět widgety z hlavní obrazovky svapováním do stran. Kromě již zmíněných sportovních režimů umí hodinky monitorovat spánek, ale také změřit okysličení krve, ačkoliv pouze na vyžádání uživatele, samy měření zprostředkovat nedokážou.

Ptejte se, co vás zajímá

Ještě před tím, než vám přineseme podrobnou recenzi, se nás tradičně můžete ptát na vše, co vás ohledně hodinek zajímá. Na dotazy odpovíme rovnou v komentářích nebo odpovědi zahrneme do recenze.