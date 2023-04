Segment cenově dostupných chytrých hodinek dlouhodobě okupuje Xiaomi, které nyní představilo model Redmi Watch 3. Zpracováním i funkcemi však dostanete za zhruba dva tisíce korun překvapivě víc, než byste čekali. Více ale již v samotné recenzi.

Redmi Watch 3 jsou sice levné chytré hodinky, avšak poměrem cena/výkon mají ambice oslovit široké spektrum zákazníků. Kromě velkého OLED displeje nabídnou třeba integrovanou GPS či svižný systém.

Technické parametry Xiaomi Redmi Watch 3 Kompletní specifikace Konstrukce 42,6 × 36,6 × 10 mm , 37 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano , zapínání: přezka Displej AMOLED, 1,75" (390 × 450 px), tvar: hranatý Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ne , NFC: ne Chipset Paměť vnitřní paměť: ? , paměťové karty: ne Akumulátor 289 mAh , nabíjení: proprietární kolébka Dostupnost , 2 199 Kč

Obsah balení: nic víc není třeba

Bílá krabička obsahuje kromě samotných hodinek (s již nasazeným řemínkem) pouze manuály a krátký kablík kombinující USB-A na jedné straně a proprietární magnetické piny na straně druhé.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Konstrukční zpracování: za pár korun povedený vzhled

Redmi Watch 3 se částečně vezou na vlně chytrých hodinek od Applu, což je patrné z tvaru pouzdra/displeje, na stranu druhou mají ploché rámečky a musím se přiznat, že jim tato kombinace sluší a vypadají i dráž, než kolik stojí. V černém barevném provedení (s šedým rámečkem imitujícím kov) a černým silikonovým páskem se navíc hodí jak na schůzku k obleku (kde nebudou působit nijak rušivě), tak na sport. Samotný pásek je pak rovněž kopií upínacího systému hodinek od Applu a nabízí také velmi snadné odepnutí od pouzdra.

Při pohledu na spodní stranu zřejmě nikoho nepřekvapí, že zde na uživatele nečeká sklo ani keramika, nýbrž obyčejný plast v kombinaci s několika senzory a piny pro nabíjení. Na těle, které se chlubí voděodolností do 5 ATM, si navíc můžeme všimnout i výřezu pro reproduktor a mikrofon, tudíž lze hodinky používat i k vyřizování hovorů. Na zápěstí jsou hodinky příjemně lehké, relativně kompaktní a jednoduše nemám nic, co bych jim mohl vytknout. V této cenové třídě se jedná o velmi pěkně zpracovaný kus hardwaru.

Líbilo se nám příjemně se nosí

voděodolnost do 5 ATM

kvalitní zpracování

možnost snadno odepnout řemínky od pouzdra

působí dražším dojmem

Displej: prostě paráda

Jedním z hlavních lákadel tohoto modelu je nepochybně displej, jenž se chlubí uhlopříčkou 1,75", technologií AMOLED či vysokou svítivostí až 600 nitů. Tato kombinace (spolu s jemností 341 PPI) z Redmi Watch 3 skutečně dělá dost možná nejlepší volbu z hlediska použité obrazovky v dané cenové třídě. A popravdě řečeno, snadno by mohl překonat i displeje některých dražších hodinek.

Čitelnost je skvělá, tloušťka rámečků přiměřená (ty vás však stejně nemusí příliš trápit, neboť je prostředí systému vyvedeno v převážně černé barvě) a špičkový je i maximální jas. Jediné, co by mohlo zamrzet, je absence automatické regulace jasu, ovšem i s manuálním jasem nastaveným cca na 60/70 % jsem většinu času neměl žádný problém s čitelností venku a zároveň mě nijak neoslňoval ve tmě.

Hodinky mají i dostatečně širokou nabídku ciferníků, které si mohou uživatelé ještě dále barevně upravovat, Always-On režim (podporující čtyři různé ciferníky) či možnost displej automaticky aktivovat zvednutím zápěstí nebo jej naopak vypnout přikrytím dlaní. Nutno podotknout, že vše fungovalo příkladně, občas s mírnou prodlevou například při zvednutí zápěstí, ovšem rozhodně ničím, co by se levným chytrým hodinkám nedalo velmi snadno odpustit, zvlášť, když se to stává i u dražších modelů.

Líbilo se nám 1,75" AMOLED panel s vysokou jemností i max. jasem

vysoký maximální jas

podporuje Always-On

široká nabídka ciferníků

možnost vypnutí displeje přikrytím dlaně

Nelíbilo se nám chybí automatická regulace jasu

Systém a výkon: naprosto v pořádku

Výrobce u Redmi Watch 3 pochopitelně sáhl po proprietárním operačním systému (podle informací v nastavení ve verzi 1.1.37), který nabízí dostatek možností a rovněž funguje svižně. Kromě sportovních a zdravotních aspektů, na které se zaměřím v jiné kapitole, je v hodinkách předinstalovaný kalendář (aktualizován každých 7 dní) či počasí s informacemi o západu/východu slunce. Stejně tak si ale můžete otevřít aplikaci oblíbené kontakty, kterých může být v hodinkách až 10 (přidaných skrze mobilní aplikaci). Dále jsou zde drobnosti jako například stopky, minutka či spoušť fotoaparátu, vyhledávání spárovaného telefonu prozvoněním, vzdálené ovládání hudebního přehrávače (např. Spotify) i propojení s hlasovou asistentkou Alexa.

Možností je tedy podle mě více než dost na takto levné hodinky a stejně kladně mohu hodnotit i mobilní aplikaci Mi Fitness, která umožňuje další nastavení, viz přiložené screenshoty. Svajpováním do stran z hlavní obrazovky si lze pak prohlížet různé widgety, například widget s ukazatelem baterie, okysličením krve, kalendářem apod. Příjemně překvapil také svižný chod systému a jediné, co schází, je podpora NFC pro bezkontaktní platby, ovšem ta u takto levných hodinek rozhodně není žádným standardem.

Nadstandardem je naopak podpora hovorů (skrze propojený telefon). Kvalita zvuku i hlasitost je dostačující, jedná se tak o vítanou možnost, respektive alternativu pro handsfree.

Líbilo se nám svižný chod

graficky povedené prostředí

velké množství doplňujících funkcí

vzdálená spoušť fotoaparátu

podpora hovorů skrze propojený telefon

Nelíbilo se nám schází bezkontaktní platby

Výdrž a nabíjení: jednou za dva týdny?

Hodinky jsou vybaveny 289mAh baterií, která zřejmě i díky energeticky nenáročnému operačnímu systému zvládne zajistit reálnou dvoutýdenní výdrž. Plné nabití z 0 do 100 % by pak mělo trvat zhruba hodinu a půl.

Líbilo se nám skvělá výdrž

Sportovní a zdravotní funkce: včetně GPS

Redmi Watch 3 mají integrovanou GPS, a i když je její přesnost pouze základní (o čemž vypovídají i dlouhé rovné linky ze záznamu trasy na některých místech, ačkoliv takto rovná ušlá trasa 100% nebyla), lze ji považovat za příjemný benefit, který uživateli dodá alespoň nějakou představu o trase, kterou ušli či uběhli. V nabídce cvičení pak najdeme režimy chůze, venkovní běh, volný styl, pěší turistika, jízda na kole, běžecký pás, švihadlo, plavání v bazénu a tlačítko více, pod nímž najdeme i zimní sporty, tanec apod.

Zobrazení měřených sportovních aktivit je pak dostupné jak v hodinkách (v základním, ale dostačujícím provedení), tak v aplikaci. V ní jsem si však všiml zvláštní chyby s mapovými podklady, které se nechtěly zobrazit, ať už jsem zvolil defaultní či satelitní zobrazení. V minulosti jsem s touto aplikací však již používal jiné chytré hodinky a problém jsem neměl, tudíž se zřejmě jedná pouze o chybu, která bude odstraněna.

Z dalších funkcí neschází monitoring srdečního tepu či okysličení krve, ačkoliv je nutné SpO2 vždy manuálně spustit a neumí monitorovat kontinuálně bez vědomí uživatele, jako to umí dražší modely. Dále neschází monitoring spánku, stresu či dechové cvičení, zkrátka vše, na co jsme u moderních chytrých hodinek (v této ceně) zvyklí.

Líbilo se nám hodnoty naměřených sportovních aktivit v hodinkách i aplikaci

integrovaná GPS

velké množství sportovních režimů

Nelíbilo se nám GPS není příliš přesná

Zhodnocení

Redmi Watch 3 jsou skutečně povedené hodinky. Svým způsobem těmto hodinkám vůbec nic neschází a lze je označit za dokonalé, i když by se dalo argumentovat tím, že nepodporují třeba možností bezkontaktních plateb, zatímco chytrý náramek Xiaomi Mi Smart Band 6 s NFC je levnější a podporuje je. Jedná se však designem i výbavou opět o trochu odlišné zařízení, které zase nenabídne funkce, jež umí Redmi Watch 3.

Zdroj foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz