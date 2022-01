Už i Vodafone má svůj chytrý přívěsek, jmenuje se Curb a má zabudovanou SIM

Fotografie: Vodafone

Váží jen 30 gramů a připomíná větší knoflík od kabátu. Lokátor Vodafone Curb používá 4 různé typy trasovací technologie, jde tak o ojedinělé spojení funkcí. Díky nim majitel spolehlivě dohledá ztracené domácí mazlíčky i důležité věci. Chytré zařízení přichází v lednu na český trh.

„Ztratil se pes, odměna pro nálezce 10 tisíc korun.“ Podobné inzeráty, často vylepené i na pouličních lampách, se mohou stát minulostí. A to za výrazně nižší částku, než je zmíněná odměna. Řešením je nové chytré zařízení s názvem Vodafone Curb. Jedná se o lokátor s průměrem zhruba 4 centimetry, vysoký 1,5 centimetru a hmotností pouhých 30 gramů.

Vodafone Curb umí přitom udat svou polohu nejen s pomocí technologie Bluetooth nebo Wi-Fi, jak je u jiných zařízení na trhu běžné, ale pracuje i s GPS a zároveň mobilní sítí, a to díky zabudované SIM kartě. Právě kombinace všech technologií v malém zařízení, které funguje na baterii až 7 dní pomáhá předejít tomu, aby se lokátor dostal do „hluchého místa“ bez signálu „Je to podobné, jako bychom třeba u mobilního telefonu zapnuli několik funkcí najednou a přístroj připevnili psovi na obojek. Ale lokátor Vodafone Curb je mnohem efektivnější řešení, ať už díky ceně, rozměrům, výdrži baterie a často i odolnosti,“ vysvětluje Michal Janda, ředitel oddělení produktů a služeb Vodafonu.

Na psí obojek, na motorku nebo třeba do kabelky

Lokátor lze díky plastovému klipu snadno přichytit na psí obojek, je také odolný proti vniknutí vody nebo prachu (plní normu IP67). Využití najde Vodafone Curb třeba i u cyklistů, majitelů motorky nebo pomůže dohledat zapomenutou (nebo i odcizenou) brašnu a kabelku, kde zabere jen minimum místa.

Zjistit, kde se lokátor spolu s předmětem nachází, umožní majiteli aplikace v mobilním telefonu. A například vlastník domu si může nastavit elektronický ohradník – jakmile by se domácí mazlíček s lokátorem dostal pryč z pozemku, podhrabal se nebo přeskočil plot, dostane majitel upozornění v aplikaci. Přitom takovou funkci může mít pro jeden lokátor více členů rodiny, vše lze spárovat s více telefony.

Klidné spaní za 69 korun měsíčně

Pořizovací cena Vodafone Curb je 1 177 korun. Za připojení zabudované SIM se pak platí 69 korun měsíčně. Zabudovaná SIM karta přitom funguje nejen v síti Vodafone na území České republiky, ale také bez dalších poplatků v rámci roamingové zóny 1.

Lokátor se nabíjí přes kabel, podobně jako mobilní telefony. Další informace najdete na stránkách vodafone.cz.