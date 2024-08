Vivo nám v poslední době přineslo několik designově velmi zajímavých kousků, mezi něž se řadí i model V40 Lite. Štíhlá novinka navíc ukrývá velkou baterii i úsporný čipset. Jak se osvědčila v testu?

Zlatou střední cestu v případě série Vivo V40 představuje Vivo V40 Lite, který se chlubí například velkým displejem i ochranou IP64. Povede se mu vás přesvědčit o jeho kvalitách?

Technické parametry Vivo V40 Lite Kompletní specifikace Konstrukce 164,4 × 74,8 × 7,6 mm , 179 g , konstrukce: klasická, odolnost: ano Displej AMOLED, 6,78" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px Chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 , , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 5 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost červen 2024, 8 999 Kč

Obsah balení: bez problémů

V kompaktním balení se nachází kromě smartphonu samotného také USB-C/USB-A kabel a základní plastové (průhledné) pouzdro. Na dnešní (environmentální) poměry lze tedy konstatovat, že vlastně nic neschází, naopak může překvapit pouzdro.

Líbilo se nám kompaktní balení

včetně pouzdra

Konstrukční zpracování: sluší mu to na první i na druhý pohled

Na test dorazilo designově velmi povedené bílé provedení, které využívá kompozitní materiál, zatímco hnědá varianta má již záda skleněná. Barevný vzor, respektive jemné mramorování zadní strany, je přitom nejen velmi líbivé, ale také praktické, neboť jsem v průběhu testování nemusel řešit (viditelné) ulpívající otisky. Fotomodul je v případě Viva V40 Lite kruhový (na rozdíl od Viva V40 či Viva V40 SE) a lemuje jej vroubkovaný stříbrný kroužek. Stříbrné jsou také rámečky, které jsou kompletně plastové, což ale telefonu v této cenové relaci rozhodně nelze vytýkat. Co si naopak zaslouží pochvalu, to je odolnost IP64, která je rozhodně nadprůměrná. Není to sice vlajková odolnost ani IP67 (tj. ochrana proti ponoření pod vodu), ale přesto je nadprůměrná a zaslouží si pochvalu.

V rámci dalších prvků nepřekvapí vcelku standardní rozmístění ovládacích prvků, tj. vypínacího tlačítka pod kolébkou ovládání hlasitosti. Jejich nahmatání je bezproblémové a tlačítka mají i příjemnou odezvu. Haptická odezva je pak v rámci cenové kategorie spíše průměrná a neurazí, ale ani nijak neoslní, zkrátka „solidní průměr“. Zbývá tak již jen zmínit slot na spodní straně, do něhož se vměstnají dvě nanoSIM, případně kombinace nanoSIM a microSD paměťové karty (až 1 TB), k dispozici je však také podpora eSIM, stejně jako u levnějšího Viva V40 SE. Tenká novinka se příjemně drží, váží jen 179 gramů a celkově z ní mám kladný pocit.

Líbilo se nám odolnost IP64

líbivý design

praktická záda, na kterých neulpívají otisky

příjemně padne do dlaně

podpora 2 nanoSIM + eSIM

Displej: zaoblený a s tenkými rámečky

Vivo V40 Lite disponuje 6,78" AMOLED obrazovkou, která je již z výroby kryta fólií a okamžitě vás zaujme tenkostí rámečků, které jsou po stranách právě díky zaoblení opticky ještě tenčí. Jedná se přitom o kvalitní displej, kterému vzhledem k dané ceně v podstatě nic neschází viz obnovovací frekvence s maximem 120Hz či dostatečná jemnost 388 PPI.

Jediné, co lze vytknout, je absence HDR či Dolby Vision, což by vzhledem k ceně mohl displej umět. Náladu by vám však mohla vylepšit spolehlivá čtečka otisků prstů optického typu s bílým podsvícením, u které si lze upravit animaci po odemknutí. Mohla by být jen o něco výš, jinak ji ale mohu jen chválit.

Co se jasu týče, neměl jsem s čitelností nikdy vyloženě problém, ale zároveň je nutné počítat s tím, že je maximální jas spíše jen průměrný. Komfortní čtení venku na sluníčku s nasazenými slunečními brýlemi by tak například pro někoho už mohl být trochu problém. Pochválit každopádně mohu nasazení ochranného skla Schott Xensation, které má obrazovku chránit proti prasknutí i poškrábání.

Líbilo se nám kvalitní AMOLED zobrazovací panel

spolehlivá čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám bez podpory Dolby Vision a HDR

Zvuk: promarněný potenciál

Vzhledem k velké obrazovce se logicky nabízí, že Vivo nepodcenilo ani oblast reproduktorů, bohužel se však rozhodlo pro nasazení pouze jediného hlasitého reproduktoru, který navíc kvalitou nijak zvlášť neoslní. Chybí tak stereo a při poslechu hudby třeba i menší náznak basů. V pořádku je tak snad jen kvalita hovorů, jinak bych však u zařízení v této ceně čekal mnohem více v oblasti zvukových kvalit.

Nelíbilo se nám pouze jeden reproduktor

Výkon hardwaru: méně náročným postačí

Vivo V40 Lite vsadilo na 4nm Snapdragon 6 Gen 1, tedy stejný čipset, který využívá například Xperia 10 VI pověstná dlouhou výdrží na nabití. I v tomto ohledu se nasazení zmíněného čipsetu na výdrži jistě podepsalo, po stránce výkonu však samozřejmě nelze čekat žádné zázraky a náruživým hráčům (náročnějších) mobilních her bych doporučil jiný telefon. Výhodou nasazení zmíněného čipsetu je každopádně také víceméně absence zahřívání. Ve výbavě dále najdeme 8 GB RAM LPDDR4X a 256GB úložiště typu UFS 2.2 s možností rozšíření o 1 TB pomocí paměťových karet.

Líbilo se nám energeticky efektivní čipset, který se v podstatě nezahřívá

podpora paměťových karet

Výdrž baterie: spokojenost

Velkou předností novinky je nepochybně 5 500mAh baterie, které staví Vivo V40 Lite do pozice dvoudenního smartphonu, což se mi během používání skutečně potvrdilo a nepochybně se na tom podílí i zmíněný čipset. S trochou snahy by přitom jistě bylo možné mířit s výdrží až ke třem dnům, neboť je systém (například během nečinnosti v noci) relativně úsporný. V oblasti nabíjení to pak již taková hitparáda není, ale opět, vzhledem k dlouhé výdrži to není ani špatné. Za hodinu se mi konkrétně povedlo nabít zcela vybitý smartphone na 70 %, přičemž maximální podporovaný výkon činí 44 W. Nabíjet lze (nepřekvapivě) pouze drátově.

Líbilo se nám nadprůměrná výdrž na nabití

podpora 44W drátového nabíjení

Nelíbilo se nám schází bezdrátové nabíjení

Konektivita: se vším všudy?

Vivo V40 Lite zvládá eSIM, 5G (na obou SIM kartách), Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, ale také veškeré navigační služby jako GPS, GLONASS, BDS, QZSS a Galileo. Samozřejmostí je rovněž NFC pro bezkontaktní placení.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: primární hraje prim

Pohled na fotovýbavu odhalí, že nejdůležitější roli u tohoto smartphonu bude hrát klasicky primární senzor, kterým je 50Mpx Sony IMX882 s clonou f1/.79 a fázovým ostřením, optická stabilizace mu však chybí. Tento snímač zároveň zastupuje portrétní snímač, neboť telefon nedisponuje teleobjektivem, přestože má speciální LED přisvícení Aura se schopností měnit teplotu světla, a tím i výsledné portrétní snímky. Fotografie zachycené tímto senzorem se mohou pochlubit slušnou kvalitou, co se týče detailů a absencí šumu, celkově se Vivu senzor povedl.

Horší situace panuje u zbytku fotoaparátů, kdy 2Mpx makro snímač reálně kvůli nízkému rozlišení nevyužijete a 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv rovněž nijak neoslní, zároveň však ani nezklame. Za zhoršených světelných podmínek je však již kvalita ultraširokoúhlých snímků na pováženou. 32Mpx selfie kamerka pak průměrně náročnému uživateli rozhodně postačí – fotografie nejsou přehnaně měkké, ale zároveň jsou i poměrně shovívavé k vráskám, dokáží také vcelku pěkně vykreslit reálný odstín pleti, což u mnoha smartphonů rozhodně není pravidlem. Video lze natáčet až ve 4K s 30 FPS, avšak pouze na hlavní snímač.

Líbilo se nám kvalitní hlavní snímač

pěkné selfies

Nelíbilo se nám zbytečné makro a spíše slabší ultraširokoúhlý objektiv

Software: 3 velké aktualizace a 4 roky záplat

Vivo V40 Lite je dodáváno s Androidem 14, nadstavbou Funtouch OS a příslibem tří velkých aktualizací OS a dokonce 4 let bezpečnostních záplat, což je velmi slušné. Potěší také svižný chod relativní umírněné nadstavby, v níž se vcelku snadno zorientujete. Výtku si naopak zaslouží zbytečně předinstalované aplikace typu LinkedIN, Booking.com či TikTok a Facebook, které do „základního balíčku“ určitě nepatří.

Líbilo se nám garance 3 aktualizací OS a 4 let záplat

víceméně čistý Android

Nelíbilo se nám zbytečné aplikace jako TikTok a Booking.com

Zhodnocení

Vivo V40 Lite boduje především v oblasti výdrže, která je jednoznačně nadprůměrná, nabídnout však může i kvalitní displej či slušný primární snímač a dlouhou softwarovou podporu. Nadšený jsem ale nebyl z absence stereo reproduktorů, nasazení zbytečného 2Mpx snímače nebo třeba chybějící podpory Dolby Vision. Nákup bych tak doporučil především těm, které Vivo V40 Lite oslovilo po stránce designu, protože lze za danou cenu přeci jen najít i celkově lépe vybavené smartphony, i když třeba ne s tak dlouhou výdrží na nabití.

Konkurence Pokud rádi fotíte, mohl by vás zaujmout podobně naceněný Pixel 7a s výkonnějším čipsetem a vyšší odolností. Baterie, stejně jako displej, je však výrazně menší. Přejít do kataloguPřečíst recenzi Google Pixel 8a 256 GB Rozměry 152,1 × 72,7 × 8,9 mm , 188 g Displej OLED, 6,1" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Google Tensor G3 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 492 mAh Za podobnou cenu lze sehnat Galaxy A35, který designově pokulhává za Vivem a leckoho může vyděsit také tloušťkou rámečků kolem displeje. Na druhou stranu se chlubí delší softwarovou podporou, vyšší odolností i celkově lepší fotovýbavou. Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A55 256 + 8 GB Rozměry 161,1 × 77,4 × 8,2 mm , 213 g Displej Super AMOLED, 6,6" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Samsung Exynos 1480 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 1:37 hodin

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz