Odlehčeně neznamená špatně. Jak se vám líbí zcela nové Vivo V40 Lite?

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

V redakci se nám krátce po sobě objevily hned dvě čerstvé novinky značky Vivo, kromě modelu V40 i odlehčená varianta V40 Lite. A víte co? Ne vždy musí přídomek „Lite“ znamenat něco špatného, respektive „na dřeň osekaného“. Dokázat to chce právě značka Vivo, která modelem V40 Lite konkurenci, ale i nám ukazuje, jak by měla vypadat odlehčená varianta.

V dnešním článku bych se rád zaměřil na design – ano, ve střední třídě najdeme různě hezké smartphony, ale Vivo V40 Lite jsem si díky designu opravdu oblíbil. Na testování nám dorazila bílá barevná varianta, jejíž matná záda jsou z plastového kompozitního materiálu. Vadí to? Právě že vůbec! Vivo si se zadní stranou opravdu vyhrálo, pod různým světlem se totiž vizuál zadní strany mění a nechá tak vystoupit speciální abstraktní motiv. To vypadá velmi efektně a V40 Lite tak dostává nový rozměr. Otestovali jsme samozřejmě i kvalitu zpracování; na zadní kryt jsme se pokoušeli vyvíjet velký tlak, přesto žádné skřípavé zvuky. Kdyby všechny smartphony z plastu nabízely takovou odolnost, asi by materiál ve výsledku nikdo neřešil.

Chcete sklo stůj co stůj a bílá varianta se vám nelíbí? Vivo dává na výběr, v nabídce je tedy i tmavě hnědá varianta, která kompozitní plast vyměnila za sklo, výběr je tedy na vás. Dodáme, že rámeček je u obou variant plastový a obě varianty jsou odolné dle certifikace IP64. To znamená, že jsou plně prachotěsné a odolné i proti stříkající vodě.

Design fotomodulu se nám opravdu zamlouvá.

V závislosti na vybrané barvě se lehce liší rozměry i hmotnost, o čemž se můžete přesvědčit v tabulce. I když tloušťka cca 7,7 milimetru nepůsobí jako kdovíjak přelomová, přední i zadní část se postupně zužuje směrem k bočnímu rámečku, díky čemuž vypadá novinka až neuvěřitelně tenká – přesto si Vivo ponechalo prostor pro akumulátor s kapacitou 5 500 mAh. Ano, opticky extrémně tenké zařízení může mít plnotučný akumulátor.

Osobně se mi líbí i provedení fotomodulu, který je orámován ozubeným dekorem – díky tomu lehce připomíná luxusní hodinky, alespoň já je v tom vidím. Ano, opět důkaz toho, že ne všechny fotomoduly musí vypadat jako „sporák na iPhonech“, i přes podobné rozložení. Zajímavě v sestavě fotoaparátů vypadá i přisvětlovací LED dioda vyvedená v kruhu.

Přední straně dominuje obrovský panel s úhlopříčkou 6,78 palce, osobně oceňuji souměrnou tloušťku rámečků v části pod a nad displejem, zaoblený displej je v této třídě trendem a Vivo je toho důkazem. V displeji se nachází i optická čtečka otisků prstů a i když je na soudy ještě brzy, mohu prozradit, že její reakce jsou bleskurychlé.

Vivo V40 Lite samozřejmě dále testujeme, brzy se detailněji zaměříme na displej i výdrž. Pokud vás ohledně novinky něco zajímá, ptejte se v diskuzi pod článkem.