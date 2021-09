K předobjednávce kompaktní Sony Xperie 5 III můžete získat bezdrátová sluchátka

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Sony Xperia 5 III, která zaujme variabilním teleobjektivem či 120Hz OLED panelem, míří do předobjednávek. Za (doporučenou cenu) 25 999 Kč můžete navíc u vybraných partnerů Sony – Elvia pro, Sony center – Ellex, Alza.cz, CZC.cz a Datart.cz navíc získat špičková bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením okolního hluku Sony WH-H910NB. Nabídka je limitovaná a platí do 10. 10. 2021, nebo do vyprodání zásob.