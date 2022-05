Pro příznivce lehkých smartphonů s výkonným procesorem i zajímavou fotovýbavou si Motorola přichystala model Edge 30. Jak obstál nejtenčí 5G smartphone na trhu v redakčním testu?

Motorola Edge 30 přichází na náš trh se zajímavou výbavou čítající velký AMOLED panel, dvojici 50Mpx fotoaparátů i líbivý design. Podaří se jí obstát ve vysoce konkurenční střední třídě?

Technické parametry Motorola Edge 30 Kompletní specifikace Konstrukce 159,4 × 74,2 × 6,8 mm , 155 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP52 Displej POLED, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 778G+ , CPU: 1×2,5 GHz + 3×2,4 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 642L Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 4 020 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost , Kč

Obsah balení: s nabíječkou i pouzdrem

Balení obsahuje kromě toho nejdůležitějšího, tedy USB-A/USB-C kabelu a nabíjecího adaptéru, rovněž praktické silikonové pouzdro, stejně tak nechybí ani potřebné manuály či nástroj pro vytažení SIM slotu.

Líbilo se nám včetně nabíječky i pouzdra

Konstrukční zpracování: lehounká jako pírko

Na rozdíl od regulérně vlajkové Edge 30 Pro sází Edge 30 na relativně kompaktní rozměry, především na velmi nízkou hmotnost pouhých 155 gramů. Vzhledem k tomu, že je novinka vybavena 6,5" displejem, jedná se o jeden z nejlehčích telefonů ve své třídě a pozitivní dojem zanechává rovněž tloušťka pouhých 6,79 mm. Osobně jsem z designu nadšený, mobil se díky hranatým rámečkům příjemně drží, vypadá elegantně a i vzhled fotomodulu se povedl, aniž by působil příliš extravagantně.

Příjemnou zprávou je rovněž odolnost IP52, která je v cenové hladině okolo 11 tisíc korun stále fajn, či vcelku slušná haptická odezva. Na rozdíl od Edge 30 Pro lze pochválit také rozmístění fyzických ovládacích prvků, v tomto případě kolébky ovládání hlasitosti a vypínacího tlačítka, tentokrát bez integrované čtečky otisků prstů, která se přesunula do displeje.

Líbilo se nám odolnost dle IP52

velmi nízká hmotnost

povedený design

rozumné rozmístění ovládacích prvků

Displej: 144Hz AMOLED s Gorillou

Pokud slyšíte na vysokou obnovovací frekvenci, Motorola 30 Edge vás jistě potěší schopností vykreslit až 144 Hz, čímž se pasuje mezi telefony s nejvyšší obnovovací frekvencí (u AMOLED panelu) v daném segmentu. Uživatelé přitom mohou ponechat obnovovací frekvenci na automatice, nebo vynutit 144 Hz, které pak běží (s výjimkou fotoaplikace) neustále. Ty, kteří na telefonu rádi sledují (kompatibilní) videa na YouTube, jistě potěší rovněž podpora HDR 10+.

Výtku nemám ani k maximálnímu jasu, který je dostatečný i pro venkovní používání, čtečky otisků prstů by naopak mohla být o něco výš. I tak se ovšem dá relativně pohodlně nahmatat bez vykroucení palce. Snímač reaguje na přiložení prstu pohotově a doprovází jej bílé rozsvícení části se čtečkou, což je znakem toho, že se jedná o čtečku optického typu. Palec nahoru si zaslouží výrobce i za nasazení ochranného skla Gorilla Glass 5.

A protože se jedná o Motorolu, samozřejmě nechybí ani možnost si z uzamknuté obrazovky číst e-maily či reagovat na notifikace. Skvěle fungují také klasická gesta Moto, jako je zatřepání telefonem pro rozsvícení svítilny či pootočení pro aktivaci fotoaparátu.

Líbilo se nám 144Hz zobrazovací panel

rychlá čtečka otisků prstů

velký AMOLED panel

ochrana Gorilla Glass 5

Nelíbilo se nám čtečka by mohla být o něco výš

Zvuk: stereo na scéně

Motorola Edge 30 se chlubí stereo reproduktory se slušným prostorovým efektem i podporou technologie Dolby Atmos, jejíž aktivace překvapivě dobře funguje a telefon zprostředkuje (v rámci možností) prostorovější zvuk. 3,5mm jack chybí.

Líbilo se nám slušně hrající stereo reproduktory

Výkon hardwaru: dostatek výkonu na vše

Srdcem Motoroly Edge 30 je osvědčený Snapdragon 778G+, který má dostatek výkonu nejen v syntetických testech, ale především v každodenním provozu. Telefon funguje pěkně svižně, rychle reaguje na povely a není problém na něm hrát ani náročnější hry bez výraznějšího zahřívání. Společnost čipsetu dělá 8 GB RAM v kombinaci se 128/256GB úložištěm, paměťové karty však Edge 30 nepodporuje. Do šuplíčku se vměstnají maximálně dvě nanoSIM karty.

Líbilo se nám dostatečný výkon

Nelíbilo se nám podpora paměťových karet by přišla vhod

Výdrž baterie: bez obav

Ačkoliv je Motorola Edge 30 osazena pouze 4 020mAh baterií (především kvůli úzkému profilu), v oblasti výdrže nezklamala. Novinku jsem standardně používal jako svůj primární telefon, skrze který jsem během dne vyřizoval telefonní hovory, měl spuštěnou navigaci Waze, fotil a natáčel a také jej často využíval jako hotspot pro jedno až dvě další zařízení. Novinka přitom vždy zcela spolehlivě zvládla jeden den aktivního používání a k večeru se stále chlubila 20 až 30 % kapacity baterie. Její doplnění pak obstarává 33W adaptér, pomocí něhož lze doplnit energii z 0 na 100 % za necelou hodinu. Bezdrátové nabíjení se zde ale nekoná.

Líbilo se nám dostačující výdrž navzdory menší baterii

Konektivita: 5G i Wi-Fi 6

Majitelé Motoroly Edge 30 se mohou těšit na Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, GPS, GLONASS i Galileo. Samozřejmostí je pak 5G i NFC pro bezkontaktní placení či rychlé spárování.

Líbilo se nám příkladná konektivita

Fotoaparát: je libo dvakrát 50 Mpx?

Zadní strana je domovem 2Mpx bokeh senzoru a dvojice 50Mpx snímačů. Primární senzor se přitom chlubí optickou stabilizací obrazu i ostřením Omni PDAF, které má zprostředkovat přesnější ostření na větší počet pixelů (konkrétně na 32× větší množství). Ultraširokoúhlý objektiv se pak chlubí kromě vysokého rozlišení automatickým ostřením, což znamená, že jej lze používat také jako kvalitní makro kamerku.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Hloubkový senzor Čelní kamerka Rozlišení 50 Mpx 50 Mpx 2 Mpx 32 Mpx Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.4 f/2.25 Velikost senzoru 1/1,55" 1/2,76" ?" ?" Ohnisko/rozsah ?mm 118˚ ?mm ? mm Velikost pixelů 1,0 µm 0,64 µm ? µm 0,7 µm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Typ ostření Omni PDAF PDAF fixní ostření fixní ostření

Výsledkem jsou fotografie, které se řadí v dané třídě k jedněm z lepších. Kromě optické stabilizace, která se hodí především při zhoršených světelných podmínkách či natáčení videa, potěší zejména velké množství detailů, dobře fungující HDR i pěkné barevné podání, jež se nijak zvlášť výrazně neliší od ultraširokoúhlého objektivu (fotky z něj však mají nádech více do modrých odstínů). Ultraširokoúhlé fotografie rovněž zaujmou velkým množstvím detailů i již zmíněným makro režimem. Video je možné natáčet maximálně ve 4K ve 30 FPS, nechybí pěkně zpracovaný portrétní režim či noční mód, který fotografie výrazně prosvítí (do bíla).

Ačkoliv nejsem velkým přívržencem selfies, musím pochválit i 32Mpx čelní kamerku, která si umí dobře poradit s protisvětlem, stejně tak zvládne natáčet ve 4K ve 30 FPS.

Fotovýbava je tak na velmi slušné úrovni a pro náročnější uživatele je k dispozici i profesionální režim, který umožňuje upravit vyvážení bílé, rychlost závěrky, hodnotu ISO, expozici i manuálně nastavit ostření.

Líbilo se nám ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením

OIS u hlavního snímače

slušná kvalita snímků z hlavního, ultraširokoúhlého objektivu i selfie kamerky

Software: Ready For i Moto gesta

Motorola Edge 30 disponuje funkcí Ready For, která je zjednodušeně řečeno jakousi obdobou systému DeX od Samsungu, ale má několik vychytávek navíc. Mezi ně patří přenos videa z telefonu do počítače, takže můžete místo zpravidla mizerné webkamery streamovat obraz pomocí telefonu. Stejně tak si můžete spouštět aplikace v desktopovém rozhraní, přenášet soubory nebo sdílet mobilní data. Hned od startu prodeje v telefonu najdete pouze mírně upravený Android 12, který by měl výrobce v budoucnu aktualizovat na Android 13 i Android 14. Motorola rovněž slibuje tři roky bezpečnostních aktualizací, přičemž v době testování (v květnu) byly v telefonu dubnové bezpečnostní záplaty.

Líbilo se nám praktická funkce Ready For

poměrně čistý Android

praktická Moto gesta

Zhodnocení

Motorolu Edge 30 mohu vřele doporučit všem, kteří hledají stylový smartphone s nízkou hmotností, povedeným displejem, dostatkem výkonu, stereo reproduktory i slušnou fotovýbavou. Za jediný nedostatek by někdo mohl považovat absenci slotu pro paměťové karty, jinak však není Edge 30 co vytknout. Kromě výše uvedeného potěší rovněž garance dvou velkých aktualizací systému či tří let bezpečnostních záplat.

